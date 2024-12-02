https://ria.ru/20241202/putin-1986984690.html
Путин объяснил, почему современные дети умнее
Путин объяснил, почему современные дети умнее - РИА Новости, 02.12.2024
Путин объяснил, почему современные дети умнее
Современные дети другие, они умнее, возможно, из-за накоплений знаний в генах, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:40
2024-12-02T23:40
2024-12-02T23:40
общество
россия
владимир путин
генетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986946714_0:332:3049:2047_1920x0_80_0_0_d00b5c7ff9cfbe5fbee01e6d79bb1be9.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Современные дети другие, они умнее, возможно, из-за накоплений знаний в генах, сказал президент России Владимир Путин. Во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых ректор АНО ВО "Университет Иннополис" в Казани Александр Гасников рассказал Путину об ученике 8-го класса, разработавшего программу, которая пишет ЕГЭ на 90 баллов. "Вот сейчас коллега ваш, математик, говорил о том, какие дети умные. 8-й класс… Программы такие пишет сам… Может быть, это вот в генах происходит накопление знаний и опыта предыдущих поколений, поэтому мы все больше и больше удивляемся, когда говорим о детях. Они какие-то совсем другие", - сказал президент. Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран. РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20241202/putin-1986948269.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986946714_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ccf5d29af845778c18065fd896dbd1bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, генетика
Общество, Россия, Владимир Путин, генетика
Путин объяснил, почему современные дети умнее
Путин предположил, что современные дети умнее из-за накопления знаний в генах
НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Современные дети другие, они умнее, возможно, из-за накоплений знаний в генах, сказал президент России Владимир Путин.
Во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых ректор АНО ВО "Университет Иннополис" в Казани
Александр Гасников рассказал Путину
об ученике 8-го класса, разработавшего программу, которая пишет ЕГЭ на 90 баллов.
"Вот сейчас коллега ваш, математик, говорил о том, какие дети умные. 8-й класс… Программы такие пишет сам… Может быть, это вот в генах происходит накопление знаний и опыта предыдущих поколений, поэтому мы все больше и больше удивляемся, когда говорим о детях. Они какие-то совсем другие", - сказал президент.
Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ
. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.
РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.