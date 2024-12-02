https://ria.ru/20241202/putin-1986984690.html

Путин объяснил, почему современные дети умнее

Путин объяснил, почему современные дети умнее - РИА Новости, 02.12.2024

Путин объяснил, почему современные дети умнее

Современные дети другие, они умнее, возможно, из-за накоплений знаний в генах, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T23:40

2024-12-02T23:40

2024-12-02T23:40

общество

россия

владимир путин

генетика

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Современные дети другие, они умнее, возможно, из-за накоплений знаний в генах, сказал президент России Владимир Путин. Во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых ректор АНО ВО "Университет Иннополис" в Казани Александр Гасников рассказал Путину об ученике 8-го класса, разработавшего программу, которая пишет ЕГЭ на 90 баллов. "Вот сейчас коллега ваш, математик, говорил о том, какие дети умные. 8-й класс… Программы такие пишет сам… Может быть, это вот в генах происходит накопление знаний и опыта предыдущих поколений, поэтому мы все больше и больше удивляемся, когда говорим о детях. Они какие-то совсем другие", - сказал президент. Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран. РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20241202/putin-1986948269.html

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общество, россия, владимир путин, генетика