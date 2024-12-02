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Путин поручил подготовить программу для борьбы с обмелением Каспия
Путин поручил подготовить программу для борьбы с обмелением Каспия - РИА Новости, 02.12.2024
Путин поручил подготовить программу для борьбы с обмелением Каспия
Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил правительству РФ подготовить программу действий в вопросе борьбы с обмелением Каспийского моря. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T20:26
2024-12-02T20:26
2024-12-02T20:26
россия
каспийское море
владимир путин
правительство рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил правительству РФ подготовить программу действий в вопросе борьбы с обмелением Каспийского моря. Глава государства в понедельник встречается в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых. Путин в ходе встречи с участниками Конгресса заявил, что необходимо сделать все, чтобы предотвратить обмеление Каспия. "Я уже дал поручение правительству Российской Федерации подготовить соответствующую программу действий (в вопросе борьбы с обмелением Каспия - ред.)", - сказал российский лидер.
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россия, каспийское море, владимир путин, правительство рф
Россия, Каспийское море, Владимир Путин, Правительство РФ
Путин поручил подготовить программу для борьбы с обмелением Каспия
Правительство подготовит программу действий по борьбе с обмелением Каспия