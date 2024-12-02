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Путин рассказал, что собирались строить вместо "Сириуса" - РИА Новости, 02.12.2024
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20:15 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/putin-1986958204.html
Путин рассказал, что собирались строить вместо "Сириуса"
Путин рассказал, что собирались строить вместо "Сириуса" - РИА Новости, 02.12.2024
Путин рассказал, что собирались строить вместо "Сириуса"
Президент России Владимир Путин рассказал, что "некоторые коллеги" раньше предлагали построить большой рынок и казино на месте, где сейчас находится... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T20:15
2024-12-02T20:15
общество
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что "некоторые коллеги" раньше предлагали построить большой рынок и казино на месте, где сейчас находится образовательный центр "Сириус", но от таких замыслов было решено отказаться. Во время встречи Путина с молодыми учеными гендиректор "Платформа CoLab" Лев Краснов поблагодарил президента за "Сириус". Он рассказал, что восемь лет назад приезжал на открытие центра в качестве школьника, а сейчас смог принять участие в Конгрессе молодых ученых. По словам Краснова, "Сириус" стал для него "трамплином". "Вы еще были школьником, знаете, как там все создавалось? Вот на основных площадях сегодняшних, где лаборатории находятся, научные центры и так далее, я уж про школы не говорю, там коллеги некоторые предлагали сделать рынок. Да, честно, говорили, что будет очень хороший торговый центр, большой и удобный. И с одного бока открыть казино. Я не шучу, говорю, как есть. Но потом все таки решили - нет, казино не надо, и торговый центр нужен, конечно, но в другом месте", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241202/putin-1986953677.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, что собирались строить вместо "Сириуса"

Путин: некоторые коллеги предлагали построить рынок и казино на месте "Сириуса"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что "некоторые коллеги" раньше предлагали построить большой рынок и казино на месте, где сейчас находится образовательный центр "Сириус", но от таких замыслов было решено отказаться.
Во время встречи Путина с молодыми учеными гендиректор "Платформа CoLab" Лев Краснов поблагодарил президента за "Сириус". Он рассказал, что восемь лет назад приезжал на открытие центра в качестве школьника, а сейчас смог принять участие в Конгрессе молодых ученых. По словам Краснова, "Сириус" стал для него "трамплином".
"Вы еще были школьником, знаете, как там все создавалось? Вот на основных площадях сегодняшних, где лаборатории находятся, научные центры и так далее, я уж про школы не говорю, там коллеги некоторые предлагали сделать рынок. Да, честно, говорили, что будет очень хороший торговый центр, большой и удобный. И с одного бока открыть казино. Я не шучу, говорю, как есть. Но потом все таки решили - нет, казино не надо, и торговый центр нужен, конечно, но в другом месте", - сказал Путин.
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