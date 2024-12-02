https://ria.ru/20241202/putin-1986956919.html

Путин рассказал о внедрении современных технологий Газпромнефтью

Путин рассказал о внедрении современных технологий Газпромнефтью - РИА Новости, 02.12.2024

Путин рассказал о внедрении современных технологий Газпромнефтью

Газпромнефть многое делает для внедрения самых современных технологий, хорошо работает и в РФ, и за рубежом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T20:03

2024-12-02T20:03

2024-12-02T20:09

общество

технологии

россия

сербия

владимир путин

газпром нефть

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Газпромнефть многое делает для внедрения самых современных технологий, хорошо работает и в РФ, и за рубежом, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в понедельник встречается в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых."Я много раз об этом говорил, в бизнес-среде это хорошо известно, Газпромнефть - высокотехнологичная компания, она многое делает для того, чтобы внедрять самые современные технологии и добиваются успеха, хорошо работает и в нашей стране, и за рубежом", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными.Президент отметил, что компания - это самый большой налогоплательщик, например, в Сербии, и в России - тоже один из самых крупных.Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20241202/putin-1986948576.html

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общество, технологии, россия, сербия, владимир путин, газпром нефть