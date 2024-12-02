https://ria.ru/20241202/putin-1986956919.html
Путин рассказал о внедрении современных технологий Газпромнефтью
Путин рассказал о внедрении современных технологий Газпромнефтью - РИА Новости, 02.12.2024
Путин рассказал о внедрении современных технологий Газпромнефтью
Газпромнефть многое делает для внедрения самых современных технологий, хорошо работает и в РФ, и за рубежом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T20:03
2024-12-02T20:03
2024-12-02T20:09
общество
технологии
россия
сербия
владимир путин
газпром нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986938740_0:0:3400:1914_1920x0_80_0_0_45e3f34c9a12ba3c941b649c2efb403e.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Газпромнефть многое делает для внедрения самых современных технологий, хорошо работает и в РФ, и за рубежом, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в понедельник встречается в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых."Я много раз об этом говорил, в бизнес-среде это хорошо известно, Газпромнефть - высокотехнологичная компания, она многое делает для того, чтобы внедрять самые современные технологии и добиваются успеха, хорошо работает и в нашей стране, и за рубежом", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными.Президент отметил, что компания - это самый большой налогоплательщик, например, в Сербии, и в России - тоже один из самых крупных.Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20241202/putin-1986948576.html
https://ria.ru/20241202/putin-1986948269.html
россия
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986938740_752:62:3400:2048_1920x0_80_0_0_693611ee445729df818f72bd44f72638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, сербия, владимир путин, газпром нефть
Общество, Технологии, Россия, Сербия, Владимир Путин, Газпром нефть
Путин рассказал о внедрении современных технологий Газпромнефтью
Путин: Газпромнефть многое делает для внедрения самых современных технологий