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Путин призвал обеспечить науку российским оборудованием - РИА Новости, 02.12.2024
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Наука
 
19:13 02.12.2024 (обновлено: 19:20 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/putin-1986948576.html
Путин призвал обеспечить науку российским оборудованием
Путин призвал обеспечить науку российским оборудованием - РИА Новости, 02.12.2024
Путин призвал обеспечить науку российским оборудованием
Основное оборудование для науки в России должно быть отечественным, важно обеспечить рынок для таких производителей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T19:13
2024-12-02T19:20
наука
россия
владимир путин
технологии
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Основное оборудование для науки в России должно быть отечественным, важно обеспечить рынок для таких производителей, заявил президент РФ Владимир Путин."Ясно, что мы все не произведем, да все и не надо производить, основное оборудование должно быть отечественным, это точно. И рынок надо свой обеспечить для производителей, как и в любой сфере - так и здесь", - сказал глава государства на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20241202/putin-1986938163.html
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россия, владимир путин, технологии
Наука, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин призвал обеспечить науку российским оборудованием

Путин заявил, что основное оборудование для науки в РФ должно быть отечественным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными
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Дзен
НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Основное оборудование для науки в России должно быть отечественным, важно обеспечить рынок для таких производителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ясно, что мы все не произведем, да все и не надо производить, основное оборудование должно быть отечественным, это точно. И рынок надо свой обеспечить для производителей, как и в любой сфере - так и здесь", - сказал глава государства на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
"Условие для прогресса". Путин рассказал, что ждет российскую науку
Вчера, 18:36
Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.
РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Путин прокомментировал связь между новыми технологиями и безработицей
Вчера, 18:18
 
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