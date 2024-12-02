https://ria.ru/20241202/putin-1986948576.html

Путин призвал обеспечить науку российским оборудованием

Путин призвал обеспечить науку российским оборудованием - РИА Новости, 02.12.2024

Путин призвал обеспечить науку российским оборудованием

Основное оборудование для науки в России должно быть отечественным, важно обеспечить рынок для таких производителей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T19:13

2024-12-02T19:13

2024-12-02T19:20

наука

россия

владимир путин

технологии

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Основное оборудование для науки в России должно быть отечественным, важно обеспечить рынок для таких производителей, заявил президент РФ Владимир Путин."Ясно, что мы все не произведем, да все и не надо производить, основное оборудование должно быть отечественным, это точно. И рынок надо свой обеспечить для производителей, как и в любой сфере - так и здесь", - сказал глава государства на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20241202/putin-1986938163.html

https://ria.ru/20241202/tekhnologii-1986932817.html

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россия, владимир путин, технологии