https://ria.ru/20241202/putin-1986948409.html
Путин пообещал поскрести по сусекам для финансирования проекта в Арктике
Путин пообещал поскрести по сусекам для финансирования проекта в Арктике - РИА Новости, 02.12.2024
Путин пообещал поскрести по сусекам для финансирования проекта в Арктике
Президент России Владимир Путин пообещал "поскрести по сусекам", чтобы найти финансирование на проект единой системы экологического мониторинга в Арктике. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T19:12
2024-12-02T19:12
2024-12-02T19:12
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал "поскрести по сусекам", чтобы найти финансирование на проект единой системы экологического мониторинга в Арктике. "Елена Владимировна (Шмелева - ред.) сказала, что у вас там подрезали финансирование, да? Она говорит, девочки постесняются сказать. Не стесняйтесь, скажите, там, что вам на этот год обещали",- сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых. Участница встречи младший научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Татьяна Поливанова рассказала президенту, что это касается вопроса по проекту единой системы экологического мониторинга в Арктике, который сейчас приостановлен, а данных по продолжению второго этапа пока что нет. "Поскребем по сусекам", - пообещал Путин в ответ. Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран. РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
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"Поскребем по сусекам" – Путин о финансировании исследований
"Поскребем по сусекам". Молодые ученые постеснялись попросить Путина о финансировании исследований. Но президент спросил сам и дал обещание
2024-12-02T19:12
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россия, арктика, владимир путин
Наука, Россия, Арктика, Владимир Путин
Путин пообещал поскрести по сусекам для финансирования проекта в Арктике
Путин пообещал найти финансирование проекта экологического мониторинга в Арктике