Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал поскрести по сусекам для финансирования проекта в Арктике - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
19:12 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/putin-1986948409.html
Путин пообещал поскрести по сусекам для финансирования проекта в Арктике
Путин пообещал поскрести по сусекам для финансирования проекта в Арктике - РИА Новости, 02.12.2024
Путин пообещал поскрести по сусекам для финансирования проекта в Арктике
Президент России Владимир Путин пообещал "поскрести по сусекам", чтобы найти финансирование на проект единой системы экологического мониторинга в Арктике. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T19:12
2024-12-02T19:12
наука
россия
арктика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986946571_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a9ce50e18abbe305430195e886ce741a.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал "поскрести по сусекам", чтобы найти финансирование на проект единой системы экологического мониторинга в Арктике. "Елена Владимировна (Шмелева - ред.) сказала, что у вас там подрезали финансирование, да? Она говорит, девочки постесняются сказать. Не стесняйтесь, скажите, там, что вам на этот год обещали",- сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых. Участница встречи младший научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Татьяна Поливанова рассказала президенту, что это касается вопроса по проекту единой системы экологического мониторинга в Арктике, который сейчас приостановлен, а данных по продолжению второго этапа пока что нет. "Поскребем по сусекам", - пообещал Путин в ответ. Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран. РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20241202/nauka-1986931091.html
https://ria.ru/20241202/putin-1986930745.html
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Поскребем по сусекам" – Путин о финансировании исследований
"Поскребем по сусекам". Молодые ученые постеснялись попросить Путина о финансировании исследований. Но президент спросил сам и дал обещание
2024-12-02T19:12
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986946571_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9721d23aa3cccd9cb1383d0df77e4c36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, владимир путин
Наука, Россия, Арктика, Владимир Путин
Путин пообещал поскрести по сусекам для финансирования проекта в Арктике

Путин пообещал найти финансирование проекта экологического мониторинга в Арктике

Читать ria.ru в
Дзен
НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал "поскрести по сусекам", чтобы найти финансирование на проект единой системы экологического мониторинга в Арктике.
"Елена Владимировна (Шмелева - ред.) сказала, что у вас там подрезали финансирование, да? Она говорит, девочки постесняются сказать. Не стесняйтесь, скажите, там, что вам на этот год обещали",- сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Путин рассказал о планах по финансированию науки
Вчера, 18:07
Участница встречи младший научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Татьяна Поливанова рассказала президенту, что это касается вопроса по проекту единой системы экологического мониторинга в Арктике, который сейчас приостановлен, а данных по продолжению второго этапа пока что нет.
"Поскребем по сусекам", - пообещал Путин в ответ.
Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.
РИА Новости выступило официальным фотохост-агентством и информационным партнером Конгресса молодых ученых.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Путин пообещал обсудить технологическое развитие России
Вчера, 18:05
 
НаукаРоссияАрктикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала