https://ria.ru/20241202/putin-1986942223.html

Путин заявил об отсутствии безработицы в России

Путин заявил об отсутствии безработицы в России - РИА Новости, 02.12.2024

Путин заявил об отсутствии безработицы в России

Безработица в России фактически отсутствует, в стране есть проблема нехватки рабочих рук, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:36

2024-12-02T18:36

2024-12-02T18:36

общество

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Безработица в России фактически отсутствует, в стране есть проблема нехватки рабочих рук, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня, все мы хорошо знаем, и я много раз говорил, у нас минимальная безработица, её фактически нет… Это фактически отсутствие безработицы, у нас проблема нехватки рабочих рук. И решение проблемы - это, конечно, внедрение новых технологий, в том числе и технологий искусственного интеллекта", - сказал Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых. Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.

https://ria.ru/20241202/tekhnologii-1986932817.html

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общество, россия, владимир путин