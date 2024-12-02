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Путин заявил об отсутствии безработицы в России - РИА Новости, 02.12.2024
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18:36 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/putin-1986942223.html
Путин заявил об отсутствии безработицы в России
Путин заявил об отсутствии безработицы в России - РИА Новости, 02.12.2024
Путин заявил об отсутствии безработицы в России
Безработица в России фактически отсутствует, в стране есть проблема нехватки рабочих рук, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:36
2024-12-02T18:36
общество
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Безработица в России фактически отсутствует, в стране есть проблема нехватки рабочих рук, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня, все мы хорошо знаем, и я много раз говорил, у нас минимальная безработица, её фактически нет… Это фактически отсутствие безработицы, у нас проблема нехватки рабочих рук. И решение проблемы - это, конечно, внедрение новых технологий, в том числе и технологий искусственного интеллекта", - сказал Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых. Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин заявил об отсутствии безработицы в России

Путин заявил, что безработица в России фактически отсутствует

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Безработица в России фактически отсутствует, в стране есть проблема нехватки рабочих рук, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня, все мы хорошо знаем, и я много раз говорил, у нас минимальная безработица, её фактически нет… Это фактически отсутствие безработицы, у нас проблема нехватки рабочих рук. И решение проблемы - это, конечно, внедрение новых технологий, в том числе и технологий искусственного интеллекта", - сказал Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.
Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Путин прокомментировал связь между новыми технологиями и безработицей
Вчера, 18:18
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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