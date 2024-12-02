https://ria.ru/20241202/putin-1986938163.html

"Условие для прогресса". Путин рассказал, что ждет российскую науку

"Условие для прогресса". Путин рассказал, что ждет российскую науку - РИА Новости, 02.12.2024

"Условие для прогресса". Путин рассказал, что ждет российскую науку

Президент Владимир Путин принял участие в Конгрессе молодых ученых, где рассказал о важности развития технологий и о том, какие изменения ждут отечественную... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:36

2024-12-02T18:36

2024-12-02T21:19

общество

владимир путин

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в Конгрессе молодых ученых, где рассказал о важности развития технологий и о том, какие изменения ждут отечественную науку в будущем. Главное из выступления российского лидера — в материале РИА Новости.О развитии российской науки"У нас такая цель стоит, и мы ее реализуем: два процента ВВП у нас должно идти на науку к 2030-му, может, и пораньше выйдем на эти объемы финансирования", — отметил президент.Путин также пообещал сделать все, чтобы уровень зарплат педагогов в новых регионах достиг среднероссийского, а по некоторым направлениям и превысил его.О "климатическом колониализме" ЗападаМногие из них (представителей африканских стран и Латинской Америки. — Прим. ред.) говорят, что сейчас Запад внедряет идею так называемого климатического колониализма. То есть навязывают этим странам дорогие технологии (в сфере снижения выбросов парниковых газов. — Прим. ред.), которые они не могут себе позволить. А в том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения.О ситуации с безработицейЛюди не остаются, что называется, без работы, просто меняется профиль их деятельности. Это чрезвычайно важная вещь, конечно, какое-то сокращение, перепрофилирование есть и будет, но внедрение этих технологий не ведет к повышению безработицы.Конгресс молодых ученых проходил с 27 по 29 ноября на федеральной территории "Сириус" в рамках Десятилетия науки и технологий. В этом году мероприятие собрало семь тысяч участников из 40 стран.РИА Новости — официальное фотохост-агентство и информационный партнер конгресса.

https://ria.ru/20241202/putin-1986956919.html

https://ria.ru/20241202/kongress-1986932475.html

россия

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Путин о подготовке научных кадров В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела где-то миллион человек, а к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов – 1 миллион 800 тысяч человек. …> У нас создано 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее ста. В этом направлении будем двигаться дальше. 2024-12-02T18:36 true PT0M50S

Путин о зарплатах педагогов Путин о зарплатах педагогов 2024-12-02T18:36 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

общество, владимир путин, россия