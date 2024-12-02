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"Условие для прогресса". Путин рассказал, что ждет российскую науку - РИА Новости, 02.12.2024
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18:36 02.12.2024 (обновлено: 21:19 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/putin-1986938163.html
"Условие для прогресса". Путин рассказал, что ждет российскую науку
"Условие для прогресса". Путин рассказал, что ждет российскую науку - РИА Новости, 02.12.2024
"Условие для прогресса". Путин рассказал, что ждет российскую науку
Президент Владимир Путин принял участие в Конгрессе молодых ученых, где рассказал о важности развития технологий и о том, какие изменения ждут отечественную... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:36
2024-12-02T21:19
общество
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в Конгрессе молодых ученых, где рассказал о важности развития технологий и о том, какие изменения ждут отечественную науку в будущем. Главное из выступления российского лидера — в материале РИА Новости.О развитии российской науки"У нас такая цель стоит, и мы ее реализуем: два процента ВВП у нас должно идти на науку к 2030-му, может, и пораньше выйдем на эти объемы финансирования", — отметил президент.Путин также пообещал сделать все, чтобы уровень зарплат педагогов в новых регионах достиг среднероссийского, а по некоторым направлениям и превысил его.О "климатическом колониализме" ЗападаМногие из них (представителей африканских стран и Латинской Америки. — Прим. ред.) говорят, что сейчас Запад внедряет идею так называемого климатического колониализма. То есть навязывают этим странам дорогие технологии (в сфере снижения выбросов парниковых газов. — Прим. ред.), которые они не могут себе позволить. А в том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения.О ситуации с безработицейЛюди не остаются, что называется, без работы, просто меняется профиль их деятельности. Это чрезвычайно важная вещь, конечно, какое-то сокращение, перепрофилирование есть и будет, но внедрение этих технологий не ведет к повышению безработицы.Конгресс молодых ученых проходил с 27 по 29 ноября на федеральной территории "Сириус" в рамках Десятилетия науки и технологий. В этом году мероприятие собрало семь тысяч участников из 40 стран.РИА Новости — официальное фотохост-агентство и информационный партнер конгресса.
https://ria.ru/20241202/putin-1986956919.html
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Путин о подготовке научных кадров
В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела где-то миллион человек, а к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов – 1 миллион 800 тысяч человек. …&gt; У нас создано 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее ста. В этом направлении будем двигаться дальше.
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Путин о зарплатах педагогов
Путин о зарплатах педагогов
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия

"Условие для прогресса". Путин рассказал, что ждет российскую науку

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в Конгрессе молодых ученых, где рассказал о важности развития технологий и о том, какие изменения ждут отечественную науку в будущем. Главное из выступления российского лидера — в материале РИА Новости.

О развитии российской науки

  • В ближайшие три года в России подготовят как минимум миллион специалистов в области инженерного дела. К 2030 году эта цифра должна вырасти почти до 1,8 миллиона.
  • В стране созданы 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений, ожидается, что к 2030-му их будет не менее ста.
  • Основное оборудование для науки должно быть отечественным, важно обеспечить рынок для таких производителей.
  • Россия может выйти на финансирование науки в объеме не менее двух процентов ВВП раньше 2030 года.
"У нас такая цель стоит, и мы ее реализуем: два процента ВВП у нас должно идти на науку к 2030-му, может, и пораньше выйдем на эти объемы финансирования", — отметил президент.
Путин также пообещал сделать все, чтобы уровень зарплат педагогов в новых регионах достиг среднероссийского, а по некоторым направлениям и превысил его.

О "климатическом колониализме" Запада

«

Многие из них (представителей африканских стран и Латинской Америки. — Прим. ред.) говорят, что сейчас Запад внедряет идею так называемого климатического колониализма. То есть навязывают этим странам дорогие технологии (в сфере снижения выбросов парниковых газов. — Прим. ред.), которые они не могут себе позволить. А в том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
Президент
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Путин рассказал о внедрении современных технологий Газпромнефтью
Вчера, 20:03

О ситуации с безработицей

  • Безработицы в России сейчас фактически нет, но есть проблема нехватки рабочих рук.
  • Внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы.
«

Люди не остаются, что называется, без работы, просто меняется профиль их деятельности. Это чрезвычайно важная вещь, конечно, какое-то сокращение, перепрофилирование есть и будет, но внедрение этих технологий не ведет к повышению безработицы.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
Президент
Конгресс молодых ученых проходил с 27 по 29 ноября на федеральной территории "Сириус" в рамках Десятилетия науки и технологий. В этом году мероприятие собрало семь тысяч участников из 40 стран.
РИА Новости — официальное фотохост-агентство и информационный партнер конгресса.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Путин рассказал, когда пройдет следующий конгресс молодых ученых
Вчера, 18:16
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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