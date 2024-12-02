https://ria.ru/20241202/putin-1986938163.html
"Условие для прогресса". Путин рассказал, что ждет российскую науку
"Условие для прогресса". Путин рассказал, что ждет российскую науку - РИА Новости, 02.12.2024
"Условие для прогресса". Путин рассказал, что ждет российскую науку
Президент Владимир Путин принял участие в Конгрессе молодых ученых, где рассказал о важности развития технологий и о том, какие изменения ждут отечественную... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:36
2024-12-02T18:36
2024-12-02T21:19
общество
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в Конгрессе молодых ученых, где рассказал о важности развития технологий и о том, какие изменения ждут отечественную науку в будущем. Главное из выступления российского лидера — в материале РИА Новости.О развитии российской науки"У нас такая цель стоит, и мы ее реализуем: два процента ВВП у нас должно идти на науку к 2030-му, может, и пораньше выйдем на эти объемы финансирования", — отметил президент.Путин также пообещал сделать все, чтобы уровень зарплат педагогов в новых регионах достиг среднероссийского, а по некоторым направлениям и превысил его.О "климатическом колониализме" ЗападаМногие из них (представителей африканских стран и Латинской Америки. — Прим. ред.) говорят, что сейчас Запад внедряет идею так называемого климатического колониализма. То есть навязывают этим странам дорогие технологии (в сфере снижения выбросов парниковых газов. — Прим. ред.), которые они не могут себе позволить. А в том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения.О ситуации с безработицейЛюди не остаются, что называется, без работы, просто меняется профиль их деятельности. Это чрезвычайно важная вещь, конечно, какое-то сокращение, перепрофилирование есть и будет, но внедрение этих технологий не ведет к повышению безработицы.Конгресс молодых ученых проходил с 27 по 29 ноября на федеральной территории "Сириус" в рамках Десятилетия науки и технологий. В этом году мероприятие собрало семь тысяч участников из 40 стран.РИА Новости — официальное фотохост-агентство и информационный партнер конгресса.
https://ria.ru/20241202/putin-1986956919.html
https://ria.ru/20241202/kongress-1986932475.html
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РИА Новости
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Путин о подготовке научных кадров
В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела где-то миллион человек, а к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов – 1 миллион 800 тысяч человек. …> У нас создано 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее ста. В этом направлении будем двигаться дальше.
2024-12-02T18:36
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Путин о зарплатах педагогов
Путин о зарплатах педагогов
2024-12-02T18:36
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PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в Конгрессе молодых ученых, где рассказал о важности развития технологий и о том, какие изменения ждут отечественную науку в будущем. Главное из выступления российского лидера — в материале РИА Новости.
О развитии российской науки
- В ближайшие три года в России подготовят как минимум миллион специалистов в области инженерного дела. К 2030 году эта цифра должна вырасти почти до 1,8 миллиона.
- В стране созданы 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений, ожидается, что к 2030-му их будет не менее ста.
- Основное оборудование для науки должно быть отечественным, важно обеспечить рынок для таких производителей.
- Россия может выйти на финансирование науки в объеме не менее двух процентов ВВП раньше 2030 года.
"У нас такая цель стоит, и мы ее реализуем: два процента ВВП у нас должно идти на науку к 2030-му, может, и пораньше выйдем на эти объемы финансирования", — отметил президент.
Путин также пообещал сделать все, чтобы уровень зарплат педагогов в новых регионах достиг среднероссийского, а по некоторым направлениям и превысил его.
О "климатическом колониализме" Запада
«
Многие из них (представителей африканских стран и Латинской Америки. — Прим. ред.) говорят, что сейчас Запад внедряет идею так называемого климатического колониализма. То есть навязывают этим странам дорогие технологии (в сфере снижения выбросов парниковых газов. — Прим. ред.), которые они не могут себе позволить. А в том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения.
О ситуации с безработицей
- Безработицы в России сейчас фактически нет, но есть проблема нехватки рабочих рук.
- Внедрение новых технологий не ведет к повышению безработицы.
«
Люди не остаются, что называется, без работы, просто меняется профиль их деятельности. Это чрезвычайно важная вещь, конечно, какое-то сокращение, перепрофилирование есть и будет, но внедрение этих технологий не ведет к повышению безработицы.
Конгресс молодых ученых проходил с 27 по 29 ноября на федеральной территории "Сириус" в рамках Десятилетия науки и технологий. В этом году мероприятие собрало семь тысяч участников из 40 стран.
РИА Новости — официальное фотохост-агентство и информационный партнер конгресса.