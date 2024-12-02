https://ria.ru/20241202/putin-1986934066.html

Путин рассказал о предстоящей встрече с Медведевым

Путин рассказал о предстоящей встрече с Медведевым - РИА Новости, 02.12.2024

Путин рассказал о предстоящей встрече с Медведевым

Президент России Владимир Путин рассказал о своей предстоящей встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:19

2024-12-02T18:19

2024-12-02T21:04

владимир путин

дмитрий медведев

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о своей предстоящей встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым."Дмитрий Анатольевич сейчас подойдет как раз. Он рядом. У нас встреча намечена", - рассказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20241202/kongress-1986932475.html

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Путин прокомментировал отсылку к фразе Медведева про деньги Путин прокомментировал отсылку к фразе Медведева про деньги 2024-12-02T18:19 true PT0M15S

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владимир путин, дмитрий медведев, россия