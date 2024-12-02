https://ria.ru/20241202/putin-1986934066.html
Путин рассказал о предстоящей встрече с Медведевым
Путин рассказал о предстоящей встрече с Медведевым - РИА Новости, 02.12.2024
Путин рассказал о предстоящей встрече с Медведевым
Президент России Владимир Путин рассказал о своей предстоящей встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:19
2024-12-02T18:19
2024-12-02T21:04
владимир путин
дмитрий медведев
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о своей предстоящей встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым."Дмитрий Анатольевич сейчас подойдет как раз. Он рядом. У нас встреча намечена", - рассказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20241202/kongress-1986932475.html
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Путин прокомментировал отсылку к фразе Медведева про деньги
Путин прокомментировал отсылку к фразе Медведева про деньги
2024-12-02T18:19
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владимир путин, дмитрий медведев, россия
Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Россия
Путин рассказал о предстоящей встрече с Медведевым
Путин заявил, что встретится с Медведевым, вспомнив его фразу про деньги