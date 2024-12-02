https://ria.ru/20241202/putin-1986930745.html

Путин пообещал обсудить технологическое развитие России

Путин пообещал обсудить технологическое развитие России - РИА Новости, 02.12.2024

Путин пообещал обсудить технологическое развитие России

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время обсудит с правительством РФ цели развития страны, в том числе технологические. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:05

2024-12-02T18:05

2024-12-02T18:09

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время обсудит с правительством РФ цели развития страны, в том числе технологические."Мы в ближайшие несколько дней будем обсуждать с правительством (РФ - ред.) наши цели развития. Прежде всего, речь пойдет о высокотехнологичном развитии. Также будем уделять внимание вопросам, связанным с подготовкой кадров", - сказал глава государства на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20241129/vaktsina-1986353090.html

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россия, владимир путин