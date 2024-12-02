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Путин пообещал обсудить технологическое развитие России - РИА Новости, 02.12.2024
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18:05 02.12.2024 (обновлено: 18:09 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/putin-1986930745.html
Путин пообещал обсудить технологическое развитие России
Путин пообещал обсудить технологическое развитие России - РИА Новости, 02.12.2024
Путин пообещал обсудить технологическое развитие России
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время обсудит с правительством РФ цели развития страны, в том числе технологические. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:05
2024-12-02T18:09
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время обсудит с правительством РФ цели развития страны, в том числе технологические."Мы в ближайшие несколько дней будем обсуждать с правительством (РФ - ред.) наши цели развития. Прежде всего, речь пойдет о высокотехнологичном развитии. Также будем уделять внимание вопросам, связанным с подготовкой кадров", - сказал глава государства на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин пообещал обсудить технологическое развитие России

Путин заявил, что обсудит технологическое развитие России с правительством

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время обсудит с правительством РФ цели развития страны, в том числе технологические.
"Мы в ближайшие несколько дней будем обсуждать с правительством (РФ - ред.) наши цели развития. Прежде всего, речь пойдет о высокотехнологичном развитии. Также будем уделять внимание вопросам, связанным с подготовкой кадров", - сказал глава государства на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.
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