https://ria.ru/20241202/putin-1986930745.html
Путин пообещал обсудить технологическое развитие России
Путин пообещал обсудить технологическое развитие России - РИА Новости, 02.12.2024
Путин пообещал обсудить технологическое развитие России
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время обсудит с правительством РФ цели развития страны, в том числе технологические. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:05
2024-12-02T18:05
2024-12-02T18:09
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время обсудит с правительством РФ цели развития страны, в том числе технологические."Мы в ближайшие несколько дней будем обсуждать с правительством (РФ - ред.) наши цели развития. Прежде всего, речь пойдет о высокотехнологичном развитии. Также будем уделять внимание вопросам, связанным с подготовкой кадров", - сказал глава государства на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20241129/vaktsina-1986353090.html
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россия, владимир путин
Путин пообещал обсудить технологическое развитие России
Путин заявил, что обсудит технологическое развитие России с правительством