https://ria.ru/20241202/putin-1986902531.html
Путин обсудил с Пезешкианом обстановку в Сирии
Путин обсудил с Пезешкианом обстановку в Сирии - РИА Новости, 02.12.2024
Путин обсудил с Пезешкианом обстановку в Сирии
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре уделили внимание обострившейся обстановке в Сирии, сообщает... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:20
2024-12-02T16:20
2024-12-02T16:26
политика
сирия
россия
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре уделили внимание обострившейся обстановке в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом <...> Основное внимание уделено обострившейся обстановке в Сирийской Арабской Республике. Масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241202/siriya-1986855802.html
сирия
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_12a6e102b3e7d47765909f2ab58a8377.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сирия, россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, обострение ситуации в сирии — 2024
Политика, Сирия, Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Путин обсудил с Пезешкианом обстановку в Сирии
Путин обсудил с Пезешкианом обострившуюся обстановку в Сирии