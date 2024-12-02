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Путин обсудил с Пезешкианом обстановку в Сирии - РИА Новости, 02.12.2024
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16:20 02.12.2024 (обновлено: 16:26 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/putin-1986902531.html
Путин обсудил с Пезешкианом обстановку в Сирии
Путин обсудил с Пезешкианом обстановку в Сирии - РИА Новости, 02.12.2024
Путин обсудил с Пезешкианом обстановку в Сирии
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре уделили внимание обострившейся обстановке в Сирии, сообщает... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:20
2024-12-02T16:26
политика
сирия
россия
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре уделили внимание обострившейся обстановке в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом &lt;...&gt; Основное внимание уделено обострившейся обстановке в Сирийской Арабской Республике. Масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241202/siriya-1986855802.html
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политика, сирия, россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, обострение ситуации в сирии — 2024
Политика, Сирия, Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Путин обсудил с Пезешкианом обстановку в Сирии

Путин обсудил с Пезешкианом обострившуюся обстановку в Сирии

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре уделили внимание обострившейся обстановке в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом <...> Основное внимание уделено обострившейся обстановке в Сирийской Арабской Республике. Масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государства", - говорится в сообщении.
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