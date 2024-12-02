https://ria.ru/20241202/putin-1986902531.html

Путин обсудил с Пезешкианом обстановку в Сирии

Путин обсудил с Пезешкианом обстановку в Сирии - РИА Новости, 02.12.2024

Путин обсудил с Пезешкианом обстановку в Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре уделили внимание обострившейся обстановке в Сирии, сообщает... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:20

2024-12-02T16:20

2024-12-02T16:26

политика

сирия

россия

иран

владимир путин

масуд пезешкиан

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре уделили внимание обострившейся обстановке в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом <...> Основное внимание уделено обострившейся обстановке в Сирийской Арабской Республике. Масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241202/siriya-1986855802.html

сирия

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, сирия, россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, обострение ситуации в сирии — 2024