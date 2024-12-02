https://ria.ru/20241202/putin-1986847462.html

Путин встретится с участниками IV Конгресса молодых ученых

Путин встретится с участниками IV Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 02.12.2024

Путин встретится с участниками IV Конгресса молодых ученых

Президент России Владимир Путин в понедельник в Ново-Огарево встретится с участниками IV Конгресса молодых учёных, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:47

2024-12-02T12:47

2024-12-02T12:47

наука

россия

владимир путин

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в Ново-Огарево встретится с участниками IV Конгресса молодых учёных, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Во второй половине дня у Путина будет встреча в Ново-Огарево с участниками IV Конгресса молодых учёных. Конгресс был на прошлой неделе в Сириусе. Международное мероприятие было, то есть не только наши молодые ученые, но и было много ученых из других стран мира", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента России отметил, что Конгресс молодых учёных становится популярным и востребованным мероприятием. "Сам он (Путин - ред.) выступит, и участники. Будет, как всегда, живой обмен мнениями. Поэтому мероприятие обещает быть содержательным и интересным", - добавил Песков. -0-

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, дмитрий песков, общество