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Путин встретится с участниками IV Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 02.12.2024
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Наука
 
12:47 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/putin-1986847462.html
Путин встретится с участниками IV Конгресса молодых ученых
Путин встретится с участниками IV Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 02.12.2024
Путин встретится с участниками IV Конгресса молодых ученых
Президент России Владимир Путин в понедельник в Ново-Огарево встретится с участниками IV Конгресса молодых учёных, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:47
2024-12-02T12:47
наука
россия
владимир путин
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в Ново-Огарево встретится с участниками IV Конгресса молодых учёных, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Во второй половине дня у Путина будет встреча в Ново-Огарево с участниками IV Конгресса молодых учёных. Конгресс был на прошлой неделе в Сириусе. Международное мероприятие было, то есть не только наши молодые ученые, но и было много ученых из других стран мира", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента России отметил, что Конгресс молодых учёных становится популярным и востребованным мероприятием. "Сам он (Путин - ред.) выступит, и участники. Будет, как всегда, живой обмен мнениями. Поэтому мероприятие обещает быть содержательным и интересным", - добавил Песков. -0-
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россия, владимир путин, дмитрий песков, общество
Наука, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Путин встретится с участниками IV Конгресса молодых ученых

Путин проведет встречу с участниками IV Конгресса молодых ученых в Ново-Огарево

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в Ново-Огарево встретится с участниками IV Конгресса молодых учёных, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Во второй половине дня у Путина будет встреча в Ново-Огарево с участниками IV Конгресса молодых учёных. Конгресс был на прошлой неделе в Сириусе. Международное мероприятие было, то есть не только наши молодые ученые, но и было много ученых из других стран мира", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России отметил, что Конгресс молодых учёных становится популярным и востребованным мероприятием.
"Сам он (Путин - ред.) выступит, и участники. Будет, как всегда, живой обмен мнениями. Поэтому мероприятие обещает быть содержательным и интересным", - добавил Песков. -0-
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25 ноября, 16:01
 
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