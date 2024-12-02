https://ria.ru/20241202/putin-1986847462.html
Путин встретится с участниками IV Конгресса молодых ученых
Путин встретится с участниками IV Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 02.12.2024
Путин встретится с участниками IV Конгресса молодых ученых
Президент России Владимир Путин в понедельник в Ново-Огарево встретится с участниками IV Конгресса молодых учёных, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:47
2024-12-02T12:47
2024-12-02T12:47
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россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в Ново-Огарево встретится с участниками IV Конгресса молодых учёных, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Во второй половине дня у Путина будет встреча в Ново-Огарево с участниками IV Конгресса молодых учёных. Конгресс был на прошлой неделе в Сириусе. Международное мероприятие было, то есть не только наши молодые ученые, но и было много ученых из других стран мира", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента России отметил, что Конгресс молодых учёных становится популярным и востребованным мероприятием. "Сам он (Путин - ред.) выступит, и участники. Будет, как всегда, живой обмен мнениями. Поэтому мероприятие обещает быть содержательным и интересным", - добавил Песков. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, общество
Наука, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Путин встретится с участниками IV Конгресса молодых ученых
Путин проведет встречу с участниками IV Конгресса молодых ученых в Ново-Огарево