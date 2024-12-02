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Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца, сообщили в Кремле - РИА Новости, 02.12.2024
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12:29 02.12.2024 (обновлено: 13:13 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/putin-1986837908.html
Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца, сообщили в Кремле
Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца, сообщили в Кремле - РИА Новости, 02.12.2024
Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца, сообщили в Кремле
Президент России Владимир Путин ничего не передавал в Киев через канцлера ФРГ Олафа Шольца, который находится там с официальным визитом и планирует провести... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:29
2024-12-02T13:13
германия
россия
олаф шольц
владимир зеленский
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ничего не передавал в Киев через канцлера ФРГ Олафа Шольца, который находится там с официальным визитом и планирует провести встречу с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пресс-служба правительства ФРГ сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что прибыл с визитом в Киев и намерен встретиться с Владимиром Зеленским."Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, проблема на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
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германия, россия, олаф шольц, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире
Германия, Россия, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире
Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца, сообщили в Кремле

Песков: Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ничего не передавал в Киев через канцлера ФРГ Олафа Шольца, который находится там с официальным визитом и планирует провести встречу с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-служба правительства ФРГ сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что прибыл с визитом в Киев и намерен встретиться с Владимиром Зеленским.
"Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, проблема на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
Федеральный канцлер Олаф Шольц во время прибытия в Киев, 2 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Германии раскрыли тайную причину визита Шольца в Киев
Вчера, 11:40
 
ГерманияРоссияОлаф ШольцВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВ мире
 
 
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