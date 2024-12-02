https://ria.ru/20241202/putin-1986811677.html

Новая глава дипломатии ЕС сделала трудное признание о Путине

Новая глава дипломатии ЕС сделала трудное признание о Путине - РИА Новости, 02.12.2024

Новая глава дипломатии ЕС сделала трудное признание о Путине

Президент России Владимир Путин усиливает свое влияние в мире, заявила в интервью украинскому телеканалу "Общественное" новая глава дипломатии Евросоюза Кая... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:30

2024-12-02T10:30

2024-12-02T21:36

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин усиливает свое влияние в мире, заявила в интервью украинскому телеканалу "Общественное" новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. "Мы видим, что Россия, Иран, КНДР и Китай работают вместе. А также видим, что Путин делает в других странах, реально усиливая свое влияние", — сказала она, попытавшись тем самым оправдать военную поддержку Украины. Накануне Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня. Издание Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно данным СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета The Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам.В Кремле заявили, что обратили внимание на слова главы Пятой республики, позиция президента Франции относительно нанесения России "стратегического поражения" тоже хорошо известна. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целый ряд стран — участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".

https://ria.ru/20241202/stoltenberg--1986796626.html

https://ria.ru/20241202/ermak-1986178236.html

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в мире, украина, кайя каллас, владимир путин, россия, нато