https://ria.ru/20241202/proekt-1986923701.html
Нижегородский проект "Уроки с путешествием" посвятят 80-летию Победы
Нижегородский проект "Уроки с путешествием" посвятят 80-летию Победы - РИА Новости, 02.12.2024
Нижегородский проект "Уроки с путешествием" посвятят 80-летию Победы
Новый сезон межрегионального туристско-образовательного проекта "Уроки с путешествием" стартовал в Нижегородской области, в познавательных путешествиях особое... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:37
2024-12-02T17:37
2024-12-02T17:40
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Новый сезон межрегионального туристско-образовательного проекта "Уроки с путешествием" стартовал в Нижегородской области, в познавательных путешествиях особое внимание будут уделять 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства региона. "Второго декабря в железнодорожное путешествие в Волгоград отправились около 600 школьников из четырех муниципалитетов региона. Дети смогут изучить историю Сталинградской битвы непосредственно в том месте, где происходили судьбоносные для современной России исторические события", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в этом году в программе проекта особое внимание уделяется предстоящему 80-летию Великой Победы. "Корректировка программы будет для волгоградских школьников, которые приедут к нам в Нижний. Конечно, оставим историю ополчения, но также расскажем о том, почему Нижний Новгород одним из первых в стране получил звание "Город трудовой доблести" и как горьковчане ковали Победу в тылу", – цитирует пресс-служба слова Никитина. По словам главы региона, в этом учебном году к проекту присоединятся более 13 тысяч юных нижегородцев – ученики 10-х классов из всех школ области. Программа учебного предмета "История России" именно для 10-го класса предусматривает всестороннее изучение событий Великой Отечественной войны. Глава региона отметил, что "Уроки с путешествием" стартовали в прошлом году по инициативе родительского сообщества региона. "Мы ведем важнейшую работу по патриотическому воспитанию нашей молодежи, даем ребятам возможность вживую ознакомиться с наследием предков, чтобы начать еще больше ценить и любить свою Родину", – подчеркнул Никитин. Отмечается, что всего с ноября 2023 года по февраль 2024 года в рамках проекта в познавательные железнодорожные поездки отправились более 12 тысяч школьников. В программе путешествий юных нижегородцев – посещение мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, музея-панорамы "Сталинградская битва", Волгоградского областного краеведческого музея, Мемориально-исторического музея и "Бункера Сталина", а также обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду.
https://ria.ru/20241129/obem-1986413287.html
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нижегородская область, волгоград, россия, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Волгоград, Россия, Глеб Никитин
Нижегородский проект "Уроки с путешествием" посвятят 80-летию Победы
Никитин: Нижегородский проект "Уроки с путешествием" посвятят 80-летию Победы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Новый сезон межрегионального туристско-образовательного проекта "Уроки с путешествием" стартовал в Нижегородской области, в познавательных путешествиях особое внимание будут уделять 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Второго декабря в железнодорожное путешествие в Волгоград
отправились около 600 школьников из четырех муниципалитетов региона. Дети смогут изучить историю Сталинградской битвы непосредственно в том месте, где происходили судьбоносные для современной России
исторические события", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
заявил, что в этом году в программе проекта особое внимание уделяется предстоящему 80-летию Великой Победы.
"Корректировка программы будет для волгоградских школьников, которые приедут к нам в Нижний. Конечно, оставим историю ополчения, но также расскажем о том, почему Нижний Новгород
одним из первых в стране получил звание "Город трудовой доблести" и как горьковчане ковали Победу в тылу", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
По словам главы региона, в этом учебном году к проекту присоединятся более 13 тысяч юных нижегородцев – ученики 10-х классов из всех школ области. Программа учебного предмета "История России" именно для 10-го класса предусматривает всестороннее изучение событий Великой Отечественной войны.
Глава региона отметил, что "Уроки с путешествием" стартовали в прошлом году по инициативе родительского сообщества региона. "Мы ведем важнейшую работу по патриотическому воспитанию нашей молодежи, даем ребятам возможность вживую ознакомиться с наследием предков, чтобы начать еще больше ценить и любить свою Родину", – подчеркнул Никитин.
Отмечается, что всего с ноября 2023 года по февраль 2024 года в рамках проекта в познавательные железнодорожные поездки отправились более 12 тысяч школьников. В программе путешествий юных нижегородцев – посещение мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, музея-панорамы "Сталинградская битва", Волгоградского областного краеведческого музея, Мемориально-исторического музея и "Бункера Сталина", а также обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду.