https://ria.ru/20241202/proekt-1986923701.html

Нижегородский проект "Уроки с путешествием" посвятят 80-летию Победы

Нижегородский проект "Уроки с путешествием" посвятят 80-летию Победы - РИА Новости, 02.12.2024

Нижегородский проект "Уроки с путешествием" посвятят 80-летию Победы

Новый сезон межрегионального туристско-образовательного проекта "Уроки с путешествием" стартовал в Нижегородской области, в познавательных путешествиях особое... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:37

2024-12-02T17:37

2024-12-02T17:40

нижегородская область

нижегородская область

волгоград

россия

глеб никитин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765473043_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a67fe8dd6e1a1e3f96aa0ffed52f235.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Новый сезон межрегионального туристско-образовательного проекта "Уроки с путешествием" стартовал в Нижегородской области, в познавательных путешествиях особое внимание будут уделять 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства региона. "Второго декабря в железнодорожное путешествие в Волгоград отправились около 600 школьников из четырех муниципалитетов региона. Дети смогут изучить историю Сталинградской битвы непосредственно в том месте, где происходили судьбоносные для современной России исторические события", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в этом году в программе проекта особое внимание уделяется предстоящему 80-летию Великой Победы. "Корректировка программы будет для волгоградских школьников, которые приедут к нам в Нижний. Конечно, оставим историю ополчения, но также расскажем о том, почему Нижний Новгород одним из первых в стране получил звание "Город трудовой доблести" и как горьковчане ковали Победу в тылу", – цитирует пресс-служба слова Никитина. По словам главы региона, в этом учебном году к проекту присоединятся более 13 тысяч юных нижегородцев – ученики 10-х классов из всех школ области. Программа учебного предмета "История России" именно для 10-го класса предусматривает всестороннее изучение событий Великой Отечественной войны. Глава региона отметил, что "Уроки с путешествием" стартовали в прошлом году по инициативе родительского сообщества региона. "Мы ведем важнейшую работу по патриотическому воспитанию нашей молодежи, даем ребятам возможность вживую ознакомиться с наследием предков, чтобы начать еще больше ценить и любить свою Родину", – подчеркнул Никитин. Отмечается, что всего с ноября 2023 года по февраль 2024 года в рамках проекта в познавательные железнодорожные поездки отправились более 12 тысяч школьников. В программе путешествий юных нижегородцев – посещение мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, музея-панорамы "Сталинградская битва", Волгоградского областного краеведческого музея, Мемориально-исторического музея и "Бункера Сталина", а также обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду.

https://ria.ru/20241129/obem-1986413287.html

https://ria.ru/20241128/lyulin-1986303284.html

нижегородская область

волгоград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, волгоград, россия, глеб никитин