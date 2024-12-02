https://ria.ru/20241202/prigovor-1986879514.html

В Подмосковье организатора наркобанды приговорили к пожизненному сроку

В Подмосковье организатора наркобанды приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 02.12.2024

В Подмосковье организатора наркобанды приговорили к пожизненному сроку

Московский областной суд приговорил главаря производившей и торговавшей наркотиками банды к пожизненному сроку, сообщила подмосковная прокуратура. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:53

2024-12-02T14:53

2024-12-02T17:18

происшествия

россия

белоруссия

московская область (подмосковье)

московский областной суд

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Московский областной суд приговорил главаря производившей и торговавшей наркотиками банды к пожизненному сроку, сообщила подмосковная прокуратура. "Суд <...> приговорил организатора преступного сообщества Станислава Моисеева к пожизненному лишению свободы, со штрафом в размере четыре миллиона рублей. Соучастники осуждены к лишению свободы на сроки от 8 лет до 23 лет, со штрафами на общую сумму 16 миллионов рублей", — уточняется в релизе.Речь идет об Александре Чиркове, Андрее Трунове, Евгении Андрееве, Иване Корякине, Вадиме Краснинском, Георгии Георгобиани, Артуре Колесникове, Николае Билыке, Александре Храмове, Кирилле Гусеве, Антоне Гайкине, Алексее Гукалине, Михаиле Домбровском, Александре Аминове и Сергее Чехе. Как установил суд, с 2015 по 2018 год участники банды торговали наркотиками в различных регионах России и Белоруссии. Дилеры использовали при этом бесконтактный способ сбыта через тайники-закладки. При обысках сотрудники полиции изъяли почти тонну наркотических и психотропных веществ. В зависимости от роли и степени участия злоумышленников признали виновными в организации и участии в преступном сообществе, незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, покушении на незаконный сбыт наркотиков. Осужденные будут отбывать наказание в исправительных колониях особого и строгого режимов. Кроме того, суд конфисковал в доход государства транспортные средства, земельные участки и недвижимость фигурантов, а также сохранил арест, наложенный на имущество, для исполнения приговора в части штрафов. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20241202/sud-1986809182.html

https://ria.ru/20241202/ufa-1986854406.html

россия

белоруссия

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, белоруссия, московская область (подмосковье), московский областной суд