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В Брянске экс-пристав получила пять лет колонии за мошенничество

В Брянске экс-пристав получила пять лет колонии за мошенничество - РИА Новости, 02.12.2024

В Брянске экс-пристав получила пять лет колонии за мошенничество

Бывшая сотрудница Бежицкого районного отделения судебных приставов Брянска, похитившая более 17,8 миллиона рублей у 14 знакомых, получила пять лет за... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:38

2024-12-02T14:38

2024-12-02T14:49

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Бывшая сотрудница Бежицкого районного отделения судебных приставов Брянска, похитившая более 17,8 миллиона рублей у 14 знакомых, получила пять лет за мошенничество с использованием служебного положения, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. "Бежицкий районный суд города Брянска вынес приговор бывшему судебному приставу-исполнителю Бежицкого районного отделения судебных приставов города Брянска М.Л. Магоновой, признанной виновной в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах)", – говорится в сообщении. По данным суда, с апреля 2020 года по март 2024 года фигурантка, используя служебное положение и злоупотребляя доверием 14 знакомых, похитила более 17,8 миллиона рублей, переданных ей для приобретения недвижимости с торгов. Отмечается, что преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области и подразделения собственной безопасности УФССП России по региону. "По совокупности преступлений суд назначил виновной пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении вреда, причиненного преступлениями", – добавляется в сообщении.

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происшествия, брянск, россия, брянская область