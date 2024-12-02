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Суд вынес приговор жителю Ялты за госизмену - РИА Новости, 02.12.2024
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13:31 02.12.2024 (обновлено: 14:06 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/prigovor-1986856741.html
Суд вынес приговор жителю Ялты за госизмену
Суд вынес приговор жителю Ялты за госизмену - РИА Новости, 02.12.2024
Суд вынес приговор жителю Ялты за госизмену
Житель Ялты, передавший Украине данные о вылете из Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения, осужден на 14 лет колонии строгого режима... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:31
2024-12-02T14:06
ялта
киев
украина
происшествия
специальная военная операция на украине
краснодарский краевой суд
сочи
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КРАСНОДАР, 2 дек – РИА Новости. Житель Ялты, передавший Украине данные о вылете из Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения, осужден на 14 лет колонии строгого режима за госизмену, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.Уточняется, что ялтинец, являясь противником проведения СВО, в январе вблизи от международного аэропорта в Сочи "наблюдал вылет авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения", а затем передал сведения о месте и времени вылета комплекса с целью его огневого поражения спецслужбам Украины.Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Краснодарский краевой суд признал мужчину виновным в государственной измене."Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, признала подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать назначенное наказание осужденному надлежит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
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ялта, киев, украина, происшествия, краснодарский краевой суд, сочи
Ялта, Киев, Украина, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Краснодарский краевой суд, Сочи
Суд вынес приговор жителю Ялты за госизмену

Житель Ялты получил 14 лет колонии за передачу Киеву данных о самолете ДРЛО

© Фото : Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/TelegramЖитель Ялты, передававший Киеву данные о самолете ДРЛО, во время оглашения приговора в зале суда
Житель Ялты, передававший Киеву данные о самолете ДРЛО, во время оглашения приговора в зале суда - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/Telegram
Житель Ялты, передававший Киеву данные о самолете ДРЛО, во время оглашения приговора в зале суда
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КРАСНОДАР, 2 дек – РИА Новости. Житель Ялты, передавший Украине данные о вылете из Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения, осужден на 14 лет колонии строгого режима за госизмену, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Уточняется, что ялтинец, являясь противником проведения СВО, в январе вблизи от международного аэропорта в Сочи "наблюдал вылет авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения", а затем передал сведения о месте и времени вылета комплекса с целью его огневого поражения спецслужбам Украины.
Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Краснодарский краевой суд признал мужчину виновным в государственной измене.
"Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, признала подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать назначенное наказание осужденному надлежит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеЯлтаКиевУкраинаПроисшествияКраснодарский краевой судСочи
 
 
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