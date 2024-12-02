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Суд вынес приговор жителю Ялты за госизмену

Суд вынес приговор жителю Ялты за госизмену - РИА Новости, 02.12.2024

Суд вынес приговор жителю Ялты за госизмену

Житель Ялты, передавший Украине данные о вылете из Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения, осужден на 14 лет колонии строгого режима... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T13:31

2024-12-02T13:31

2024-12-02T14:06

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КРАСНОДАР, 2 дек – РИА Новости. Житель Ялты, передавший Украине данные о вылете из Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения, осужден на 14 лет колонии строгого режима за госизмену, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.Уточняется, что ялтинец, являясь противником проведения СВО, в январе вблизи от международного аэропорта в Сочи "наблюдал вылет авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения", а затем передал сведения о месте и времени вылета комплекса с целью его огневого поражения спецслужбам Украины.Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Краснодарский краевой суд признал мужчину виновным в государственной измене."Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, признала подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать назначенное наказание осужденному надлежит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

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Ольга Фомченкова

ялта, киев, украина, происшествия, краснодарский краевой суд, сочи