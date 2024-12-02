Рейтинг@Mail.ru
Правительство учредило премию в области детской и подростковой литературы - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 02.12.2024 (обновлено: 21:53 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/premiya-1986974778.html
Правительство учредило премию в области детской и подростковой литературы
Правительство учредило премию в области детской и подростковой литературы - РИА Новости, 02.12.2024
Правительство учредило премию в области детской и подростковой литературы
Правительство России учредило премию в размере 1,5 миллиона рублей в семи номинациях в области детской и подростковой литературы, она будет присуждаться с 2025... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T21:43
2024-12-02T21:53
россия
общество
образование - общество
литература
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967831570_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_d7b54081ae924cc0b6a8d295106f77ef.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правительство России учредило премию в размере 1,5 миллиона рублей в семи номинациях в области детской и подростковой литературы, она будет присуждаться с 2025 года, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов."В целях поиска и поощрения авторов, иллюстраторов и издателей литературных произведений на русском языке для детей и подростков, внесших существенный вклад в культуру Российской Федерации, повышения социальной значимости современной отечественной литературы для детей и подростков, а также для привлечения к ней читательского и общественного внимания правительство России постановляет: учредить премию правительства РФ детской и подростковой литературы, ... установить, что ежегодно, начиная с 2025 года, присуждается премия правительства России в области детской и подростковой литературы в семи номинациях в размере 1,5 миллиона рублей каждая", - говорится в документе.Согласно положению о премии, она будет присуждаться по номинациям: за вклад в развитие детской литературы, лучшее прозаическое произведение для детей, лучшее прозаическое произведение для подростков, лучшее поэтическое произведение для детей, лучшее поэтическое произведение для подростков, лучшая иллюстрированная книга для детей и подростков, лучший издательский проект для детей и подростков.
https://ria.ru/20241105/deti-1981966405.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967831570_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_56f1b4ee56b6b66f5cffc554025f57ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, образование - общество, литература, правительство рф
Россия, Общество, Образование - Общество, Литература, Правительство РФ
Правительство учредило премию в области детской и подростковой литературы

В России будут присуждать премию в области детской литературы в семи номинациях

© iStock.com / diignatШкольник читает книгу в библиотеке
Школьник читает книгу в библиотеке - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© iStock.com / diignat
Школьник читает книгу в библиотеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правительство России учредило премию в размере 1,5 миллиона рублей в семи номинациях в области детской и подростковой литературы, она будет присуждаться с 2025 года, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях поиска и поощрения авторов, иллюстраторов и издателей литературных произведений на русском языке для детей и подростков, внесших существенный вклад в культуру Российской Федерации, повышения социальной значимости современной отечественной литературы для детей и подростков, а также для привлечения к ней читательского и общественного внимания правительство России постановляет: учредить премию правительства РФ детской и подростковой литературы, ... установить, что ежегодно, начиная с 2025 года, присуждается премия правительства России в области детской и подростковой литературы в семи номинациях в размере 1,5 миллиона рублей каждая", - говорится в документе.
Согласно положению о премии, она будет присуждаться по номинациям: за вклад в развитие детской литературы, лучшее прозаическое произведение для детей, лучшее прозаическое произведение для подростков, лучшее поэтическое произведение для детей, лучшее поэтическое произведение для подростков, лучшая иллюстрированная книга для детей и подростков, лучший издательский проект для детей и подростков.
Книжная выставка-ярмарка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Путин призвал подумать, как обеспечить детей качественной литературой
5 ноября, 16:17
 
РоссияОбществоОбразование - ОбществоЛитератураПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала