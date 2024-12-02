Правительство учредило премию в области детской и подростковой литературы
В России будут присуждать премию в области детской литературы в семи номинациях
© iStock.com / diignatШкольник читает книгу в библиотеке
© iStock.com / diignat
Школьник читает книгу в библиотеке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правительство России учредило премию в размере 1,5 миллиона рублей в семи номинациях в области детской и подростковой литературы, она будет присуждаться с 2025 года, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях поиска и поощрения авторов, иллюстраторов и издателей литературных произведений на русском языке для детей и подростков, внесших существенный вклад в культуру Российской Федерации, повышения социальной значимости современной отечественной литературы для детей и подростков, а также для привлечения к ней читательского и общественного внимания правительство России постановляет: учредить премию правительства РФ детской и подростковой литературы, ... установить, что ежегодно, начиная с 2025 года, присуждается премия правительства России в области детской и подростковой литературы в семи номинациях в размере 1,5 миллиона рублей каждая", - говорится в документе.
Согласно положению о премии, она будет присуждаться по номинациям: за вклад в развитие детской литературы, лучшее прозаическое произведение для детей, лучшее прозаическое произведение для подростков, лучшее поэтическое произведение для детей, лучшее поэтическое произведение для подростков, лучшая иллюстрированная книга для детей и подростков, лучший издательский проект для детей и подростков.