https://ria.ru/20241202/potter-1986975371.html

Актера из "Гарри Поттера" обязали выплатить налоги на миллионную сумму

Актера из "Гарри Поттера" обязали выплатить налоги на миллионную сумму - РИА Новости, 02.12.2024

Актера из "Гарри Поттера" обязали выплатить налоги на миллионную сумму

Британский суд предписал актеру Руперту Гринту, наиболее известному по роли Рона Уизли из франшизы о Гарри Поттере, выплатить около 2,3 миллиона долларов США в... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T21:57

2024-12-02T21:57

2024-12-02T22:00

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Британский суд предписал актеру Руперту Гринту, наиболее известному по роли Рона Уизли из франшизы о Гарри Поттере, выплатить около 2,3 миллиона долларов США в виде налоговых отчислений сверх уплаченного им ранее, сообщает издание Guardian. "Руперту Гринту предписано выплатить 1,8 миллионов фунтов стерлингов (около 2,3 миллиона долларов США - ред.) налогов после юридического спора с налоговой и таможенной службой Ее Величества", - пишет издание. Отмечается, что налоговые тяжбы начались еще в 2019 году, когда налоговая служба подвергла сомнению одну из деклараций актера в 2011-2012 годах. Адвокаты актера настаивали на том, что вызвавшая вопросы сумма была получена в результате последующих бонусов за роль в фильмах о Гарри Поттере и должна была облагаться налогом в 10%. Однако суд встал на сторону налоговой службы, утверждавшей, что эти средства полностью получены в результате деятельности Гринта, поэтому должны облагаться налогом как доход, подлежащий более высокой налоговой ставке в 52%.

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гарри поттер, великобритания, в мире