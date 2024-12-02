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Шольц опубликовал послание Путину - РИА Новости, 02.12.2024
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22:03 02.12.2024 (обновлено: 22:46 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/poslanie-1986976052.html
Шольц опубликовал послание Путину
Шольц опубликовал послание Путину - РИА Новости, 02.12.2024
Шольц опубликовал послание Путину
Канцлер Германии Олаф Шольц в своем аккаунте в соцсети X опубликовал послание президенту России Владимиру Путину о поддержке Украины. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T22:03
2024-12-02T22:46
в мире
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в своем аккаунте в соцсети X опубликовал послание президенту России Владимиру Путину о поддержке Украины."Мое послание из Киева Путину: мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет", — написал он.В понедельник в правительстве ФРГ сообщили, что анонсированный Шольцем во время его визита в Киев транш помощи Украине на 650 миллионов евро включает преимущественно уже обещанное оружие: танки Leopard 1, боевые БПЛА, ЗРК Iris-T и является частью анонсированного в октябре пакета.Тогда Шольц обещал, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца года предоставят Украине пакет военной помощи стоимостью 1,4 миллиарда евро.В августе немецкие СМИ сообщали, что ФРГ вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20241202/politika-1986916198.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц, сергей лавров, нато, киев
В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Сергей Лавров, НАТО, Киев
Шольц опубликовал послание Путину

Шольц в послании Путину выразил поддержку Украине

© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в своем аккаунте в соцсети X опубликовал послание президенту России Владимиру Путину о поддержке Украины.
"Мое послание из Киева Путину: мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет", — написал он.
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Вчера, 17:09
В понедельник в правительстве ФРГ сообщили, что анонсированный Шольцем во время его визита в Киев транш помощи Украине на 650 миллионов евро включает преимущественно уже обещанное оружие: танки Leopard 1, боевые БПЛА, ЗРК Iris-T и является частью анонсированного в октябре пакета.
Тогда Шольц обещал, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца года предоставят Украине пакет военной помощи стоимостью 1,4 миллиарда евро.
В августе немецкие СМИ сообщали, что ФРГ вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.

Между тем на 23 февраля в ФРГ назначены досрочные выборы. Правительственный кризис начался после того, как по настоянию Шольца правительство покинул министр финансов Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения канцлер назвал нежелание главы минфина в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее Германии.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
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В миреГерманияУкраинаОлаф ШольцСергей ЛавровНАТОКиев
 
 
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