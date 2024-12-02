https://ria.ru/20241202/pompeo-1986780286.html

"На пятерки". Заявление Помпео о Путине вызвало недоумение в США

"На пятерки". Заявление Помпео о Путине вызвало недоумение в США - РИА Новости, 02.12.2024

"На пятерки". Заявление Помпео о Путине вызвало недоумение в США

Отличная учеба в школе не смогла одарить экс-главу ЦРУ и госдепартамента США Майка Помпео мудростью, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T02:50

2024-12-02T02:50

2024-12-02T08:49

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майк помпео

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Отличная учеба в школе не смогла одарить экс-главу ЦРУ и госдепартамента США Майка Помпео мудростью, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, комментируя высказывание Помпео о российском лидере Владимире Путине.Ранее экс-госсекретарь США в эфире канала Fox News заявил, что после недавнего удара "Орешником" по Украине Владимир Путин использовал якобы свой последний рычаг воздействия, а с приходом к власти Дональда Трампа его влияние значительно уменьшится."Он окончил Вест-Пойнт как лучший курсант. Это пример того, что можно получать одни пятерки и провалиться по жизни. <...> Он не сказал ни одной разумной вещи за десятилетие", — отметил Макговерн.Бывший аналитик ЦРУ также недоумевает, почему люди из окружения Трампа продолжают с полной уверенностью говорить о тех вещах, которых на самом деле не существует и которые не помогут республиканцу в решении политических задач.В октябре Майк Помпео в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились африканским политиком, заявил, что Киев должен получить разрешение на удары далеко вглубь России, чтобы россияне в Москве и Санкт-Петербурге не чувствовали себя в безопасности.Газета The Washington Post со ссылкой на источники ранее заявила, что выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп 7 ноября якобы провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Позже в Кремле ответили, что эта информация не соответствует действительности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие публикации газетной уткой.Ранее Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров, более того, ему достаточно будет одного дня. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986696836.html

https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986775333.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, украина, майк помпео