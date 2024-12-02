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США передадут Украине очередную партию противопехотных мин, заявил Блинкен - РИА Новости, 02.12.2024
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23:46 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/pomosch-1986985245.html
США передадут Украине очередную партию противопехотных мин, заявил Блинкен
США передадут Украине очередную партию противопехотных мин, заявил Блинкен - РИА Новости, 02.12.2024
США передадут Украине очередную партию противопехотных мин, заявил Блинкен
В рамках нового пакета американской военной помощи Украине США передадут ВСУ очередную партию противопехотных мин, говорится в заявлении американского... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:46
2024-12-02T23:46
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энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. В рамках нового пакета американской военной помощи Украине США передадут ВСУ очередную партию противопехотных мин, говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена. "Она (помощь - ред.) включает ракеты Stinger, боеприпасы для борьбы с беспилотниками, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибров 155-мм и 105-мм, беспилотные летательные аппараты, нестойкие противопехотные мины", - говорится в сообщении главы госдепа. Также Украина получит от США противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты TOW, стрелковое оружие и боеприпасы, услуги обучения и транспортировки. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. По его словам, Украина уже занимается изготовлением собственных противопехотных мин. Шеф Пентагона при этом заверил, что мины, поставляемые США, "имеют контролируемую функцию самоликвидации, что делает их значительно безопасней для дальнейшего использования". Остин подчеркнул, что Вашингтон обсуждал с Киевом ответственные методы применения таких вооружений, включая обязательную регистрацию мест установки мин и использование их самоликвидирующихся характеристик. Остин напомнил, что США с начала конфликта поставляют Украине противотанковые мины. По его словам, запросы Киева с тех пор изменились из-за изменения тактики ВС РФ. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241202/ukraina-1986919567.html
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в мире, технологии, украина, сша, россия, ллойд остин, энтони блинкен, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Украина, США, Россия, Ллойд Остин, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины
США передадут Украине очередную партию противопехотных мин, заявил Блинкен

Блинкен: США передадут Украине партию противопехотных мин в новом пакете помощи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПротивопехотные фугасные мины
Противопехотные фугасные мины - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Противопехотные фугасные мины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. В рамках нового пакета американской военной помощи Украине США передадут ВСУ очередную партию противопехотных мин, говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.
"Она (помощь - ред.) включает ракеты Stinger, боеприпасы для борьбы с беспилотниками, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибров 155-мм и 105-мм, беспилотные летательные аппараты, нестойкие противопехотные мины", - говорится в сообщении главы госдепа.
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Также Украина получит от США противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты TOW, стрелковое оружие и боеприпасы, услуги обучения и транспортировки.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений.
По его словам, Украина уже занимается изготовлением собственных противопехотных мин. Шеф Пентагона при этом заверил, что мины, поставляемые США, "имеют контролируемую функцию самоликвидации, что делает их значительно безопасней для дальнейшего использования".
Остин подчеркнул, что Вашингтон обсуждал с Киевом ответственные методы применения таких вооружений, включая обязательную регистрацию мест установки мин и использование их самоликвидирующихся характеристик. Остин напомнил, что США с начала конфликта поставляют Украине противотанковые мины. По его словам, запросы Киева с тех пор изменились из-за изменения тактики ВС РФ.
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Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреТехнологииУкраинаСШАРоссияЛлойд ОстинЭнтони БлинкенСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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