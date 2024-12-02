https://ria.ru/20241202/pomosch-1986983698.html

Блинкен сообщил о выделении США нового пакета помощи Украине

Блинкен сообщил о выделении США нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 02.12.2024

Блинкен сообщил о выделении США нового пакета помощи Украине

США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 725 миллионов долларов, говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T23:25

2024-12-02T23:25

2024-12-02T23:29

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 725 миллионов долларов, говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена."Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны, оценивается в 725 миллионов долларов", - говорится в сообщении главы госдепа.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241202/bajden-1986894625.html

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в мире, украина, россия, сша, энтони блинкен, сергей лавров, нато