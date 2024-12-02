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Туск продлил режимы террористической и кибернетической угроз в Польше

Туск продлил режимы террористической и кибернетической угроз в Польше - РИА Новости, 02.12.2024

Туск продлил режимы террористической и кибернетической угроз в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск продлил до конца ноября режимы террористической и кибернетической угроз на территории страны и за ее пределами, сообщает... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:28

2024-12-02T15:28

2024-12-02T15:28

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ВАРШАВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск продлил до конца ноября режимы террористической и кибернетической угроз на территории страны и за ее пределами, сообщает Правительственный центр безопасности республики (RCB). Режимы террористической и кибернетической угроз были введены в Польше после начала российской спецоперации на Украине. "Председатель Совета министров Дональд Туск подписал распоряжение о продлении действия режимов опасности: 2-го уровня BRAVO и 2-го уровня BRAVO-CRP на территории всей страны, а также 2-го уровня режима BRAVO в отношении польской энергетической инфраструктуры, находящейся за пределами Республики Польша", - говорится в сообщении. Уточняется, что действие всех режимов опасности продлевается до 28 февраля 2025 года. Речь идет об аварийном режиме BRAVO (второй уровень из четырех возможных), который вводится в случае повышенной и предсказуемой угрозы возникновения события террористического характера. Это означает, что у спецслужб есть информация о потенциальной угрозе, и в связи с этим государственная администрация обязана проявлять особую бдительность. Режим опасности BRAVO-CRP предусматривает угрозу в кибернетическом пространстве. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986698893.html

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