https://ria.ru/20241202/polsha-1986848166.html
Кандидата в президенты Польши обвинили в связях с бандитами и неонацистами
Кандидата в президенты Польши обвинили в связях с бандитами и неонацистами - РИА Новости, 02.12.2024
Кандидата в президенты Польши обвинили в связях с бандитами и неонацистами
Кандидата в президенты Польши, директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого обвинили в связях с бандитами и неонацистами. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:51
2024-12-02T13:51
2024-12-02T13:51
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кароль навроцкий
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ВАРШАВА, 2 дек - РИА Новости. Кандидата в президенты Польши, директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого обвинили в связях с бандитами и неонацистами. Авторы подкаста "Stan Wyjątkowy" (Чрезвычайное положение) утверждают, что Навроцкий, который в юности занимался боксом и футболом, "до сих пор поддерживает близкие контакты с товарищами по рингу и воротам, несмотря на то что некоторые из них - обычные бандиты, сутенеры, а также футбольные хулиганы". "Главными фигурами повествования о неразборчивости в связях Навроцкого могут стать Ольгерд Л, осужденный за сутенерство и жестокие побои, один из самых известных в свое время польских неонацистов, а ныне член мотоциклетных банд, и Гжегож Х. - гитлеровец, член незаконной организации Blood and Honor, связанный с самыми активными неонацистами из Европы", - говорится в сообщении. Журналисты утверждают, что Навроцкий "знаком с Ольгердом Л., Гжегожем Х. и другими неонацистами и очень жестокими преступниками из Гданьска, прекрасно понимает, каково их прошлое и взгляды". В связи с появлением этой информации, Навроцкий заявил, что никогда не отзывался положительно о немецком нацизме. "Никто никогда не слышал от меня ни одного хорошего слова о немецком национал-социализме", - заявил он журналистам. В свою очередь пресс-секретарь PiS Рафал Бохенек обвинил правящую коалицию Польши в намеренной дезинформации. "Дональд Туск и его СМИ начали жестокое нападение на общественного кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого", - написал он на платформе Х. По мнению Бохенка, это "следует читать грязной предвыборной кампанией". Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда, в соответствии с конституцией страны, уже не сможет принять в них участие, поскольку занимает должность главы государства два пятилетних срока. Недавно спикер сейма республики Шимон Холовня предположил, что назначит дату выборов в январе, а первый тур состоится в мае. Партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого. Навроцкий является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы".
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в мире, польша, гданьск, варшава, дональд туск, рафал бохенек, анджей дуда, кароль навроцкий
В мире, Польша, Гданьск, Варшава, Дональд Туск, Рафал Бохенек, Анджей Дуда, Кароль Навроцкий
Кандидата в президенты Польши обвинили в связях с бандитами и неонацистами
Кандидата в президенты Польши Навроцкого обвинили в связях с неонацистами
ВАРШАВА, 2 дек - РИА Новости. Кандидата в президенты Польши, директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого обвинили в связях с бандитами и неонацистами.
Авторы подкаста "Stan Wyjątkowy" (Чрезвычайное положение) утверждают, что Навроцкий, который в юности занимался боксом и футболом, "до сих пор поддерживает близкие контакты с товарищами по рингу и воротам, несмотря на то что некоторые из них - обычные бандиты, сутенеры, а также футбольные хулиганы".
"Главными фигурами повествования о неразборчивости в связях Навроцкого могут стать Ольгерд Л, осужденный за сутенерство и жестокие побои, один из самых известных в свое время польских неонацистов, а ныне член мотоциклетных банд, и Гжегож Х. - гитлеровец, член незаконной организации Blood and Honor, связанный с самыми активными неонацистами из Европы", - говорится в сообщении.
Журналисты утверждают, что Навроцкий "знаком с Ольгердом Л., Гжегожем Х. и другими неонацистами и очень жестокими преступниками из Гданьска
, прекрасно понимает, каково их прошлое и взгляды".
В связи с появлением этой информации, Навроцкий заявил, что никогда не отзывался положительно о немецком нацизме. "Никто никогда не слышал от меня ни одного хорошего слова о немецком национал-социализме", - заявил он журналистам.
В свою очередь пресс-секретарь PiS Рафал Бохенек
обвинил правящую коалицию Польши
в намеренной дезинформации. "Дональд Туск
и его СМИ начали жестокое нападение на общественного кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого", - написал он на платформе Х.
По мнению Бохенка, это "следует читать грязной предвыборной кампанией".
Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда
, в соответствии с конституцией страны, уже не сможет принять в них участие, поскольку занимает должность главы государства два пятилетних срока. Недавно спикер сейма республики Шимон Холовня предположил, что назначит дату выборов в январе, а первый тур состоится в мае.
Партия Ярослава Качиньского
"Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого. Навроцкий является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский
. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы".