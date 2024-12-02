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На стройке в Петербурге нашли неразорвавшуюся бомбу образца 1867 года - РИА Новости, 02.12.2024
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19:57 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/peterburg-1986955939.html
На стройке в Петербурге нашли неразорвавшуюся бомбу образца 1867 года
На стройке в Петербурге нашли неразорвавшуюся бомбу образца 1867 года - РИА Новости, 02.12.2024
На стройке в Петербурге нашли неразорвавшуюся бомбу образца 1867 года
Неразорвавшуюся 50-килограммовую бомбу образца 1867 года обнаружили на строительном объекте в Александровском парке в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ Росгвардии... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T19:57
2024-12-02T19:57
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Неразорвавшуюся 50-килограммовую бомбу образца 1867 года обнаружили на строительном объекте в Александровском парке в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербург и Ленинградской области. Сообщение о том, что на строительном объекте в Александровском парке в Петроградском районе во время работ был обнаружен предмет, похожий на старый боеприпас, поступило сегодня. "По указанному адресу незамедлительно была направлена группа разминирования ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии. Прибыв на место происшествия, специалисты-взрывотехники осмотрели находку и идентифицировали её как неразорвавшуюся 50-килограммовую бомбу в свинцовой оболочке к орудию образца 1867 года", - говорится в сообщении. Боеприпас был вывезен сотрудниками ОМОН на специализированный полигон для уничтожения.
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Россия
На стройке в Петербурге нашли неразорвавшуюся бомбу образца 1867 года

На стройке в Петербурге нашли 50-килограммовую бомбу образца 1867 года

© Фото : Росгвардия Петербурга/TelegramНеразорвавшаяся бомба образца 1867 года на строительном объекте в Александровском парке в Санкт-Петербурге
Неразорвавшаяся бомба образца 1867 года на строительном объекте в Александровском парке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : Росгвардия Петербурга/Telegram
Неразорвавшаяся бомба образца 1867 года на строительном объекте в Александровском парке в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Неразорвавшуюся 50-килограммовую бомбу образца 1867 года обнаружили на строительном объекте в Александровском парке в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербург и Ленинградской области.
Сообщение о том, что на строительном объекте в Александровском парке в Петроградском районе во время работ был обнаружен предмет, похожий на старый боеприпас, поступило сегодня.
"По указанному адресу незамедлительно была направлена группа разминирования ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии. Прибыв на место происшествия, специалисты-взрывотехники осмотрели находку и идентифицировали её как неразорвавшуюся 50-килограммовую бомбу в свинцовой оболочке к орудию образца 1867 года", - говорится в сообщении.
Боеприпас был вывезен сотрудниками ОМОН на специализированный полигон для уничтожения.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииРоссия
 
 
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