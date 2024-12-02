https://ria.ru/20241202/peterburg-1986955939.html

На стройке в Петербурге нашли неразорвавшуюся бомбу образца 1867 года

На стройке в Петербурге нашли неразорвавшуюся бомбу образца 1867 года - РИА Новости, 02.12.2024

На стройке в Петербурге нашли неразорвавшуюся бомбу образца 1867 года

Неразорвавшуюся 50-килограммовую бомбу образца 1867 года обнаружили на строительном объекте в Александровском парке в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ Росгвардии... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T19:57

2024-12-02T19:57

2024-12-02T19:57

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986955048_0:80:960:620_1920x0_80_0_0_bff7a2feb3760c9b2006c0c51cce0182.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Неразорвавшуюся 50-килограммовую бомбу образца 1867 года обнаружили на строительном объекте в Александровском парке в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербург и Ленинградской области. Сообщение о том, что на строительном объекте в Александровском парке в Петроградском районе во время работ был обнаружен предмет, похожий на старый боеприпас, поступило сегодня. "По указанному адресу незамедлительно была направлена группа разминирования ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии. Прибыв на место происшествия, специалисты-взрывотехники осмотрели находку и идентифицировали её как неразорвавшуюся 50-килограммовую бомбу в свинцовой оболочке к орудию образца 1867 года", - говорится в сообщении. Боеприпас был вывезен сотрудниками ОМОН на специализированный полигон для уничтожения.

https://ria.ru/20241111/vov-1983196265.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, россия