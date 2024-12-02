https://ria.ru/20241202/peskov-1986957420.html

В Кремле усомнились в визите президента Ирана до конца года

В Кремле усомнились в визите президента Ирана до конца года - РИА Новости, 02.12.2024

В Кремле усомнились в визите президента Ирана до конца года

Визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию пока нет в графике, вряд ли он состоится до конца года, но при необходимости его можно оперативно... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T20:05

2024-12-02T20:05

2024-12-02T20:13

иран

россия

в мире

дмитрий песков

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию пока нет в графике, вряд ли он состоится до конца года, но при необходимости его можно оперативно согласовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока нет в графиках. Но я не думаю, что до конца года (состоится - ред.). Хотя при необходимости это можно оперативно согласовать", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать, что визит президента Ирана в Россию состоится до конца года.

https://ria.ru/20241202/putin-1986902531.html

иран

россия

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иран, россия, в мире, дмитрий песков, масуд пезешкиан