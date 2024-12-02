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В Кремле усомнились в визите президента Ирана до конца года - РИА Новости, 02.12.2024
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20:05 02.12.2024 (обновлено: 20:13 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/peskov-1986957420.html
В Кремле усомнились в визите президента Ирана до конца года
В Кремле усомнились в визите президента Ирана до конца года - РИА Новости, 02.12.2024
В Кремле усомнились в визите президента Ирана до конца года
Визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию пока нет в графике, вряд ли он состоится до конца года, но при необходимости его можно оперативно... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T20:05
2024-12-02T20:13
иран
россия
в мире
дмитрий песков
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию пока нет в графике, вряд ли он состоится до конца года, но при необходимости его можно оперативно согласовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока нет в графиках. Но я не думаю, что до конца года (состоится - ред.). Хотя при необходимости это можно оперативно согласовать", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать, что визит президента Ирана в Россию состоится до конца года.
https://ria.ru/20241202/putin-1986902531.html
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иран, россия, в мире, дмитрий песков, масуд пезешкиан
Иран, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Масуд Пезешкиан
В Кремле усомнились в визите президента Ирана до конца года

Песков заявил, что Пезешкиан вряд ли посетит Россию до конца года

© Фото : Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : Iranian Presidency Office
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию пока нет в графике, вряд ли он состоится до конца года, но при необходимости его можно оперативно согласовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нет в графиках. Но я не думаю, что до конца года (состоится - ред.). Хотя при необходимости это можно оперативно согласовать", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать, что визит президента Ирана в Россию состоится до конца года.
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Вчера, 16:20
 
ИранРоссияВ миреДмитрий ПесковМасуд Пезешкиан
 
 
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