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В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать сына Хантера
В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать сына Хантера - РИА Новости, 02.12.2024
В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать сына Хантера
Решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера является внутренними американскими делами, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:29
2024-12-02T12:29
2024-12-02T12:40
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера является внутренними американскими делами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, нам нечего говорить, это внутренние американские дела, здесь мне нечего сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о решении Байдена помиловать своего сына Хантера.Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Выигравший президентские выборы США Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
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в мире, джо байден, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Джо Байден, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать сына Хантера
Песков назвал решение Байдена помиловать сына Хантера внутренними делами США