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В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать сына Хантера - РИА Новости, 02.12.2024
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12:29 02.12.2024 (обновлено: 12:40 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/peskov-1986837603.html
В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать сына Хантера
В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать сына Хантера - РИА Новости, 02.12.2024
В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать сына Хантера
Решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера является внутренними американскими делами, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:29
2024-12-02T12:40
в мире
джо байден
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера является внутренними американскими делами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, нам нечего говорить, это внутренние американские дела, здесь мне нечего сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о решении Байдена помиловать своего сына Хантера.Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Выигравший президентские выборы США Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
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в мире, джо байден, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Джо Байден, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать сына Хантера

Песков назвал решение Байдена помиловать сына Хантера внутренними делами США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден со своим сыном Хантером
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера является внутренними американскими делами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, нам нечего говорить, это внутренние американские дела, здесь мне нечего сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о решении Байдена помиловать своего сына Хантера.
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Выигравший президентские выборы США Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
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В миреДжо БайденРоссияСШАДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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