https://ria.ru/20241202/peskov-1986837603.html

В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать сына Хантера

В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать сына Хантера - РИА Новости, 02.12.2024

В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать сына Хантера

Решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера является внутренними американскими делами, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:29

2024-12-02T12:29

2024-12-02T12:40

в мире

джо байден

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дмитрий песков

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера является внутренними американскими делами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, нам нечего говорить, это внутренние американские дела, здесь мне нечего сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о решении Байдена помиловать своего сына Хантера.Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Выигравший президентские выборы США Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.

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в мире, джо байден, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп