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Для России главное добиться поставленных целей, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2024
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12:28 02.12.2024 (обновлено: 12:39 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/peskov-1986837436.html
Для России главное добиться поставленных целей, заявил Песков
Для России главное добиться поставленных целей, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2024
Для России главное добиться поставленных целей, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы переговоров по Украине, заявил, что для России главное - добиться поставленных целей,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:28
2024-12-02T12:39
россия
украина
дмитрий песков
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы переговоров по Украине, заявил, что для России главное - добиться поставленных целей, спецоперация продолжается.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью сайту "Аргументы и факты" заявила, что оценивает шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток."Для нас главное - это добиться тех целей, которые поставлены. Мы продолжаем специальную военную операцию, ситуация на фронтах хорошо известна", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Матвиенко.
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россия, украина, дмитрий песков, совет федерации рф, валентина матвиенко
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
Для России главное добиться поставленных целей, заявил Песков

Песков заявил, что России главное добиться поставленных целей, СВО продолжается

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы переговоров по Украине, заявил, что для России главное - добиться поставленных целей, спецоперация продолжается.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью сайту "Аргументы и факты" заявила, что оценивает шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток.
"Для нас главное - это добиться тех целей, которые поставлены. Мы продолжаем специальную военную операцию, ситуация на фронтах хорошо известна", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Матвиенко.
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РоссияУкраинаДмитрий ПесковСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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