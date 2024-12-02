https://ria.ru/20241202/peskov-1986837436.html
Для России главное добиться поставленных целей, заявил Песков
Для России главное добиться поставленных целей, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2024
Для России главное добиться поставленных целей, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы переговоров по Украине, заявил, что для России главное - добиться поставленных целей,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:28
2024-12-02T12:28
2024-12-02T12:39
россия
украина
дмитрий песков
совет федерации рф
валентина матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы переговоров по Украине, заявил, что для России главное - добиться поставленных целей, спецоперация продолжается.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью сайту "Аргументы и факты" заявила, что оценивает шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток."Для нас главное - это добиться тех целей, которые поставлены. Мы продолжаем специальную военную операцию, ситуация на фронтах хорошо известна", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Матвиенко.
https://ria.ru/20241202/stoltenberg--1986796626.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, совет федерации рф, валентина матвиенко
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
Для России главное добиться поставленных целей, заявил Песков
Песков заявил, что России главное добиться поставленных целей, СВО продолжается