https://ria.ru/20241202/peskov-1986837436.html

Для России главное добиться поставленных целей, заявил Песков

Для России главное добиться поставленных целей, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2024

Для России главное добиться поставленных целей, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы переговоров по Украине, заявил, что для России главное - добиться поставленных целей,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:28

2024-12-02T12:28

2024-12-02T12:39

россия

украина

дмитрий песков

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы переговоров по Украине, заявил, что для России главное - добиться поставленных целей, спецоперация продолжается.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью сайту "Аргументы и факты" заявила, что оценивает шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток."Для нас главное - это добиться тех целей, которые поставлены. Мы продолжаем специальную военную операцию, ситуация на фронтах хорошо известна", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Матвиенко.

https://ria.ru/20241202/stoltenberg--1986796626.html

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россия, украина, дмитрий песков, совет федерации рф, валентина матвиенко