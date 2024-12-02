https://ria.ru/20241202/peskov-1986836896.html

Песков прокомментировал события в Грузии

Песков прокомментировал события в Грузии - РИА Новости, 02.12.2024

Песков прокомментировал события в Грузии

Все, что происходит в Грузии - это ее внутреннее дело, Россия не собирается вмешиваться в эти процессы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:26

2024-12-02T12:26

2024-12-02T12:31

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протесты в грузии — 2024

ираклий кобахидзе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Все, что происходит в Грузии - это ее внутреннее дело, Россия не собирается вмешиваться в эти процессы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все, что происходит в Грузии, это внутреннее дело Грузии. Мы не вмешивались и не будем вмешиваться в эти процессы", - сказал Песков журналистам.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241202/gruziya-1986812124.html

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грузия, россия, в мире, дмитрий песков, протесты в грузии — 2024, ираклий кобахидзе