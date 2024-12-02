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Лавров и глава МИД Венгрии обсудили в Москве двусторонние отношения - РИА Новости, 02.12.2024
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15:49 02.12.2024 (обновлено: 16:54 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/peregovory-1986894409.html
Лавров и глава МИД Венгрии обсудили в Москве двусторонние отношения
Лавров и глава МИД Венгрии обсудили в Москве двусторонние отношения - РИА Новости, 02.12.2024
Лавров и глава МИД Венгрии обсудили в Москве двусторонние отношения
Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений на встрече в Москве, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:49
2024-12-02T16:54
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений на встрече в Москве, говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства."Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Стороны высоко оценили регулярный характер контактов на разных уровнях, развитие в нынешней непростой геополитической ситуации прагматичного российско-венгерского взаимодействия в различных областях", — указали в министерстве. Как отметил на встрече Лавров, несмотря на искусственно созданные серьезные трудности в мировой экономике, Россия и Венгрия реализуют флагманские проекты, в том числе в области энергетики."В сфере экономики мы имеем устойчивый, достаточно длительный рост товарооборота, инвестиционного сотрудничества, что идет на благо и нашим странам, и нашим народам", — сказал министр. Сийярто, в свою очередь, подчеркнул, что у Будапешта есть четкая и понятная цель — как можно больше развивать связи с Москвой в сферах, не затронутых санкциями.Он также сообщил, прибыл в Москву в рамках венгерской мирной инициативы по Украине. По его словам, сейчас риск эскалации находится на самом высоком уровне с начала конфликта, а причиной тому стали "опасные и безответственные решения". "Поскольку мы хотим мира, то мы надеемся, что сегодняшняя наша встреча сможет нас приблизить к миру", — подчеркнул глава МИД Венгрии.В начале июля премьер-министр республики Виктор Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, будущим главой Белого дома Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. После визита в Китай венгерский политик заявил, что разрешить украинский конфликт должны его стороны, но США, КНР и ЕС играют ключевую роль в его завершении. Впоследствии премьер передал лидерам Евросоюза план по урегулированию кризиса, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.Осенью Орбан сообщил о намерении продолжить "миссию мира".
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венгрия, россия, сергей лавров, петер сийярто, в мире, евросоюз, евросовет, виктор орбан
Венгрия, Россия, Сергей Лавров, Петер Сийярто, В мире, Евросоюз, Евросовет, Виктор Орбан
Лавров и глава МИД Венгрии обсудили в Москве двусторонние отношения

Лавров и Сийярто обсудили отношения РФ и Венгрии и международную повестку

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений на встрече в Москве, говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Стороны высоко оценили регулярный характер контактов на разных уровнях, развитие в нынешней непростой геополитической ситуации прагматичного российско-венгерского взаимодействия в различных областях", — указали в министерстве.
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Как отметил на встрече Лавров, несмотря на искусственно созданные серьезные трудности в мировой экономике, Россия и Венгрия реализуют флагманские проекты, в том числе в области энергетики.
"В сфере экономики мы имеем устойчивый, достаточно длительный рост товарооборота, инвестиционного сотрудничества, что идет на благо и нашим странам, и нашим народам", — сказал министр.
Сийярто, в свою очередь, подчеркнул, что у Будапешта есть четкая и понятная цель — как можно больше развивать связи с Москвой в сферах, не затронутых санкциями.
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Он также сообщил, прибыл в Москву в рамках венгерской мирной инициативы по Украине. По его словам, сейчас риск эскалации находится на самом высоком уровне с начала конфликта, а причиной тому стали "опасные и безответственные решения".
«
"Поскольку мы хотим мира, то мы надеемся, что сегодняшняя наша встреча сможет нас приблизить к миру", — подчеркнул глава МИД Венгрии.
В начале июля премьер-министр республики Виктор Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, будущим главой Белого дома Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским.
После визита в Китай венгерский политик заявил, что разрешить украинский конфликт должны его стороны, но США, КНР и ЕС играют ключевую роль в его завершении. Впоследствии премьер передал лидерам Евросоюза план по урегулированию кризиса, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Осенью Орбан сообщил о намерении продолжить "миссию мира".
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ВенгрияРоссияСергей ЛавровПетер СийяртоВ миреЕвросоюзЕвросоветВиктор Орбан
 
 
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