https://ria.ru/20241202/peregovory-1986894409.html
Лавров и глава МИД Венгрии обсудили в Москве двусторонние отношения
Лавров и глава МИД Венгрии обсудили в Москве двусторонние отношения - РИА Новости, 02.12.2024
Лавров и глава МИД Венгрии обсудили в Москве двусторонние отношения
Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений на встрече в Москве, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:49
2024-12-02T15:49
2024-12-02T16:54
венгрия
россия
сергей лавров
петер сийярто
в мире
евросоюз
евросовет
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений на встрече в Москве, говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства."Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Стороны высоко оценили регулярный характер контактов на разных уровнях, развитие в нынешней непростой геополитической ситуации прагматичного российско-венгерского взаимодействия в различных областях", — указали в министерстве. Как отметил на встрече Лавров, несмотря на искусственно созданные серьезные трудности в мировой экономике, Россия и Венгрия реализуют флагманские проекты, в том числе в области энергетики."В сфере экономики мы имеем устойчивый, достаточно длительный рост товарооборота, инвестиционного сотрудничества, что идет на благо и нашим странам, и нашим народам", — сказал министр. Сийярто, в свою очередь, подчеркнул, что у Будапешта есть четкая и понятная цель — как можно больше развивать связи с Москвой в сферах, не затронутых санкциями.Он также сообщил, прибыл в Москву в рамках венгерской мирной инициативы по Украине. По его словам, сейчас риск эскалации находится на самом высоком уровне с начала конфликта, а причиной тому стали "опасные и безответственные решения". "Поскольку мы хотим мира, то мы надеемся, что сегодняшняя наша встреча сможет нас приблизить к миру", — подчеркнул глава МИД Венгрии.В начале июля премьер-министр республики Виктор Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, будущим главой Белого дома Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. После визита в Китай венгерский политик заявил, что разрешить украинский конфликт должны его стороны, но США, КНР и ЕС играют ключевую роль в его завершении. Впоследствии премьер передал лидерам Евросоюза план по урегулированию кризиса, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.Осенью Орбан сообщил о намерении продолжить "миссию мира".
https://ria.ru/20241121/siyyarto-1985061622.html
https://ria.ru/20241129/vto-1986548769.html
https://ria.ru/20241109/soskin-1982789429.html
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, сергей лавров, петер сийярто, в мире, евросоюз, евросовет, виктор орбан
Венгрия, Россия, Сергей Лавров, Петер Сийярто, В мире, Евросоюз, Евросовет, Виктор Орбан
Лавров и глава МИД Венгрии обсудили в Москве двусторонние отношения
Лавров и Сийярто обсудили отношения РФ и Венгрии и международную повестку
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений на встрече в Москве, говорится в заявлении на сайте
российского внешнеполитического ведомства.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Стороны высоко оценили регулярный характер контактов на разных уровнях, развитие в нынешней непростой геополитической ситуации прагматичного российско-венгерского взаимодействия в различных областях", — указали в министерстве.
Как отметил на встрече Лавров, несмотря на искусственно созданные серьезные трудности в мировой экономике, Россия и Венгрия
реализуют флагманские проекты, в том числе в области энергетики.
"В сфере экономики мы имеем устойчивый, достаточно длительный рост товарооборота, инвестиционного сотрудничества, что идет на благо и нашим странам, и нашим народам", — сказал министр.
Сийярто, в свою очередь, подчеркнул, что у Будапешта есть четкая и понятная цель — как можно больше развивать связи с Москвой в сферах, не затронутых санкциями.
Он также сообщил, прибыл в Москву в рамках венгерской мирной инициативы по Украине
. По его словам, сейчас риск эскалации находится на самом высоком уровне с начала конфликта, а причиной тому стали "опасные и безответственные решения".
«
"Поскольку мы хотим мира, то мы надеемся, что сегодняшняя наша встреча сможет нас приблизить к миру", — подчеркнул глава МИД Венгрии.
В начале июля премьер-министр республики Виктор Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, будущим главой Белого дома Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским.
После визита в Китай венгерский политик заявил, что разрешить украинский конфликт должны его стороны, но США
, КНР и ЕС играют ключевую роль в его завершении. Впоследствии премьер передал лидерам Евросоюза план по урегулированию кризиса, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Осенью Орбан сообщил о намерении продолжить "миссию мира".