https://ria.ru/20241202/parizh-1986778348.html

В Париже введут ограничения для обеспечения безопасности открытия Нотр-Дама

В Париже введут ограничения для обеспечения безопасности открытия Нотр-Дама - РИА Новости, 02.12.2024

В Париже введут ограничения для обеспечения безопасности открытия Нотр-Дама

Доступ на остров Сите будет заблокирован для автомобилистов и пешеходов, не проживающих в этом районе, за несколько дней перед открытием Собора Парижской... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T01:56

2024-12-02T01:56

2024-12-02T01:56

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ПАРИЖ, 2 дек – РИА Новости. Доступ на остров Сите будет заблокирован для автомобилистов и пешеходов, не проживающих в этом районе, за несколько дней перед открытием Собора Парижской богоматери, сообщил префект Парижа Лоран Нуньес в интервью изданию Parisien. "Мы создаем антитеррористический периметр, известный как SILT (Внутренняя безопасность и борьба с терроризмом), который охватит весь остров Сите и большую часть левобережных набережных, от Пон-де-ла-Турнель до Пон-Нёф", - заявил перфект. Нуньес сообщил, что на церемонии ожидается присутствие около пятидесяти глав государств. Доступ на площадь перед собором будут иметь только немногочисленные гости. Согласно распоряжению префектуры, с 4 по 9 декабря будет ограничен проезд транспорта на остров Сите и набережные левого берега Сены. С 7 утра субботы 7 декабря и до 20 часов вечера воскресенья 8 декабря доступ туда будет также закрыт для пешеходов. Для прохода необходимо будет предъявить полиции документ, подтверждающий проживание в этом районе. Будут перекрыты 9 мостов, соединяющих Сите с правым и левым берегом Сены. Префект отметил, что все магазины на острове Сите будут закрыты в течение этих двух дней. "Все предприятия на острове Сите будут закрыты на эти два дня. Баржи также не смогут открыться. На высоких набережных на левом берегу магазины смогут работать в субботу до 15:00, как и рестораны на обед, однако террасы запрещены. Что касается букинистов, то их киоски будут закрыты со среды вечером, их обыщут службы разминирования", - сообщил Нуньес. Он отметил, что без специального приглашения жители не смогут посетить собор и площадь перед ним в выходные 7 и 8 декабря. При этом у жителей будет возможность попасть в специально огороженную территорию на верхних набережных, где будут установлены экраны, на которых будет транслироваться церемония открытия. Нуньес также сообщил, что часть правого берега столицы будет перекрыта для проезда президентского кортежа в субботу после 17 часов и в воскресенье между 9 и 14 часами. Небо над Парижем также будет закрыто во время церемонии открытия. Префект сообщил, что мероприятия 7 и 8 декабря отразятся на работе общественного транспорта. Будут закрыты все ближайшие станции метро, не будут ходить автобусы. Несколько тысяч полицейских, а также снайперы будут привлечены к работе для охраны мероприятия. Вокруг острова Сите будут запрещены любые манифестации. Основной угрозой префект назвал риск актов исламистского терроризма. Церемония открытия собора состоится 7 и 8 декабря. На ней должен выступить президент Франции Эммануэль Макрон. Как сообщали французские СМИ, Макрон, который гордится тем, что обещание восстановить поврежденный пожаром собор за пять лет было выполнено, намерен сделать это своей "минутой славы". Однако изначально запланированное внутри собора выступление было перенесено на паперть после резкой критики общественности, обвинившей президента в нарушении закона о разделении церкви и власти. При этом Макрон также планирует посетить мессу в соборе 8 декабря. На церемонии 7 декабря состоится освящение нового алтаря, оно будет сопровождаться игрой органа. Торжественные мессы будут проходить в течение восьми дней, чтобы позволить всем желающим на них поприсутствовать. Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.

https://ria.ru/20241103/makron-1981724355.html

https://ria.ru/20241129/parizh-1986435214.html

https://ria.ru/20241103/makron-1981724355.html

https://ria.ru/20231213/sistema-1915616634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, париж, сена (река), франция, эммануэль макрон