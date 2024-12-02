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Фильм "Приключения Паддингтона 3" возглавил кинопрокат в России
Фильм "Приключения Паддингтона 3" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 02.12.2024
Фильм "Приключения Паддингтона 3" возглавил кинопрокат в России
Премьера третьей части приключений медвежонка Паддингтона "Приключения Паддингтона 3" возглавила кинопрокат, заработав 253,9 миллионов рублей в России и СНГ за... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T02:25
2024-12-02T02:25
2024-12-02T05:56
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Премьера третьей части приключений медвежонка Паддингтона "Приключения Паддингтона 3" возглавила кинопрокат, заработав 253,9 миллионов рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Второе место заняла ещё одна премьера — сиквел "Моана 2" в странах СНГ без России и Белоруссии заработал 189,5 миллиона рублей. На третьей строчке расположилась отечественная премьера новой комедии от "Квартета И" — "Один день в Стамбуле". Кассовые сборы составили 86,5 миллионов рублей. На четвертом месте оказалась кинокартина "Любовь Советского Союза" со сборами 50 миллионов рублей. Фильм "Манюня: Приключения в деревне" замкнула пятерку лидеров, собрав 38,3 миллиона рублей.
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россия, снг, кино, кинопрокат, кинотеатры
Россия, СНГ, кино, Кинопрокат, Кинотеатры