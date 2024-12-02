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Фильм "Приключения Паддингтона 3" возглавил кинопрокат в России

Фильм "Приключения Паддингтона 3" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 02.12.2024

Фильм "Приключения Паддингтона 3" возглавил кинопрокат в России

Премьера третьей части приключений медвежонка Паддингтона "Приключения Паддингтона 3" возглавила кинопрокат, заработав 253,9 миллионов рублей в России и СНГ за... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T02:25

2024-12-02T02:25

2024-12-02T05:56

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кинотеатры

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Премьера третьей части приключений медвежонка Паддингтона "Приключения Паддингтона 3" возглавила кинопрокат, заработав 253,9 миллионов рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Второе место заняла ещё одна премьера — сиквел "Моана 2" в странах СНГ без России и Белоруссии заработал 189,5 миллиона рублей. На третьей строчке расположилась отечественная премьера новой комедии от "Квартета И" — "Один день в Стамбуле". Кассовые сборы составили 86,5 миллионов рублей. На четвертом месте оказалась кинокартина "Любовь Советского Союза" со сборами 50 миллионов рублей. Фильм "Манюня: Приключения в деревне" замкнула пятерку лидеров, собрав 38,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20241118/manyunya-1984309283.html

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россия, снг, кино, кинопрокат, кинотеатры