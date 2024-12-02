Рейтинг@Mail.ru
Фильм "Приключения Паддингтона 3" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 02.12.2024 (обновлено: 05:56 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/paddington-1986779239.html
Фильм "Приключения Паддингтона 3" возглавил кинопрокат в России
Фильм "Приключения Паддингтона 3" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 02.12.2024
Фильм "Приключения Паддингтона 3" возглавил кинопрокат в России
Премьера третьей части приключений медвежонка Паддингтона "Приключения Паддингтона 3" возглавила кинопрокат, заработав 253,9 миллионов рублей в России и СНГ за... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T02:25
2024-12-02T05:56
россия
снг
кино
кинопрокат
кинотеатры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149745/55/1497455503_0:0:3727:2096_1920x0_80_0_0_c7206f5f3cfee6e043005c817a4368d8.jpg
Премьера третьей части приключений медвежонка Паддингтона "Приключения Паддингтона 3" возглавила кинопрокат, заработав 253,9 миллионов рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Второе место заняла ещё одна премьера — сиквел "Моана 2" в странах СНГ без России и Белоруссии заработал 189,5 миллиона рублей. На третьей строчке расположилась отечественная премьера новой комедии от "Квартета И" — "Один день в Стамбуле". Кассовые сборы составили 86,5 миллионов рублей. На четвертом месте оказалась кинокартина "Любовь Советского Союза" со сборами 50 миллионов рублей. Фильм "Манюня: Приключения в деревне" замкнула пятерку лидеров, собрав 38,3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20241118/manyunya-1984309283.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149745/55/1497455503_0:0:3313:2484_1920x0_80_0_0_0c504f2f41cc329996c71d473277cacb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, снг, кино, кинопрокат, кинотеатры
Россия, СНГ, кино, Кинопрокат, Кинотеатры

Фильм "Приключения Паддингтона 3" возглавил кинопрокат в России

© AP Photo / Sang TanАнглийский писатель и сценарист Майкл Бонд
Английский писатель и сценарист Майкл Бонд - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Sang Tan
Английский писатель и сценарист Майкл Бонд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Премьера третьей части приключений медвежонка Паддингтона "Приключения Паддингтона 3" возглавила кинопрокат, заработав 253,9 миллионов рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
Второе место заняла ещё одна премьера — сиквел "Моана 2" в странах СНГ без России и Белоруссии заработал 189,5 миллиона рублей.
На третьей строчке расположилась отечественная премьера новой комедии от "Квартета И" — "Один день в Стамбуле". Кассовые сборы составили 86,5 миллионов рублей.
На четвертом месте оказалась кинокартина "Любовь Советского Союза" со сборами 50 миллионов рублей.
Фильм "Манюня: Приключения в деревне" замкнула пятерку лидеров, собрав 38,3 миллиона рублей.
Кадр из фильма “Манюня: Приключения в Москве” - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Фильм "Манюня: Приключения в деревне" возглавил кинопрокат в России
18 ноября, 04:15
 
РоссияСНГкиноКинопрокатКинотеатры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала