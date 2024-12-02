https://ria.ru/20241202/ozon-1986884862.html

Ozon при поддержке властей региона запустил витрину "Сделано на Сахалине"

Ozon при поддержке властей региона запустил витрину "Сделано на Сахалине" - РИА Новости, 02.12.2024

Ozon при поддержке властей региона запустил витрину "Сделано на Сахалине"

Ozon запустил витрину региональных товаров "Сделано на Сахалине" при поддержке правительства Сахалинской области, сообщает пресс-служба маркетплейса. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:35

2024-12-02T15:35

2024-12-02T15:35

россия

сахалинская область

ozon

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Ozon запустил витрину региональных товаров "Сделано на Сахалине" при поддержке правительства Сахалинской области, сообщает пресс-служба маркетплейса.Предприниматели, которые производят товары в регионе, смогут разместить их на специальной витрине и получить дополнительное продвижение.Проект реализуется в рамках программы отечественных товаров "Сделано в России".На витрине "Сделано на Сахалине" уже представлены различные товары от местных производителей. Покупатели смогут без труда найти и приобрести среди них нужное, а также поддержать сахалинских предпринимателей.Ассортимент раздела будет постоянно расширяться. Разместить свою продукцию может любой продавец с местным производством. Для этого необходимо подать заявкучерез министерство экономического развития Сахалинской области или АНО "Сахалин — остров возможностей"."Запуск витрины "Сделано на Сахалине" — неоспоримое преимущество для локальных производителей — возможность для расширения географии продаж и популяризации своих товаров на всю страну. Уже сейчас предприниматели региона активно выходят на маркетплейс, а правительство области в свою очередь оказывает посильное содействие, чтобы этот процесс был максимально простым и понятным. Надеемся, что пользователи Ozon по достоинству оценят сахалинские товары и айдентику единственного в России островного региона", — добавляет директор АНО "Сахалин — остров возможностей" Светлана Удалова.Компания в сотрудничестве с региональными властями начала запускать региональные витрины еще в 2022 году. На данный момент на маркетплейсе работают разделы с товарами из 19 регионов России — от Москвы до Хабаровска. "Сделано на Сахалине" станет еще одной витриной, запущенной для поддержки местных предпринимателей."Команда Ozon стремится поддерживать местных производителей, в том числе в самых отдаленных уголках России. Сахалинская витрина сможет стать дополнительным инструментом продвижения товаров на многомиллионную аудиторию маркетплейса. Более того, товары регионального производства пользуются спросом у покупателей маркетплейса — за первую половину текущего года они приобрели 17 миллионов товаров от более 2,5 тысячи региональных брендов", —отметил руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев, его слова приводит пресс-служба.ООО "Интернет решения", ОГРН 1027739244741, адрес: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С, комплекс "Башня на набережной".Реклама, ООО "Интернет решения", erid: Erid: F7NfYUJCUneP4zKcB8sa

https://ria.ru/20241025/ozon-1979822390.html

https://realty.ria.ru/20241121/ozon-1985029552.html

россия

сахалинская область

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россия, сахалинская область, ozon