https://ria.ru/20241202/otravlenie-1986833276.html

СК назвал причину отравления красноярской семьи, где погибли четверо детей

СК назвал причину отравления красноярской семьи, где погибли четверо детей - РИА Новости, 02.12.2024

СК назвал причину отравления красноярской семьи, где погибли четверо детей

Причиной отравления семьи в Красноярском крае, в которой погибло четверо детей, стало инсектицидное средство, сообщает главное следственное управление СК России РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:15

2024-12-02T12:15

2024-12-02T19:02

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 2 дек — РИА Новости. Причиной отравления семьи в Красноярском крае, в которой погибло четверо детей, стало инсектицидное средство, сообщает главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.Трагедия произошла более двух месяцев назад. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУ СК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. Двадцать первого сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день, в воскресенье, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок — 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. Восьмого ноября у родителей родился здоровый мальчик, в момент трагедии мать была на девятом месяце беременности.Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов."В рамках расследования уголовного дела следствием получены результаты комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проведенной КГБУЗ "Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы". Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. С учетом собранных в ходе следствия доказательств и проведенных экспертиз следствием установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства в организм детей", — говорится в сообщении.Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы в конце октября выдало заключение о том, что на поверхности посуды, изъятой из дома отравившейся семьи, обнаружены компоненты инсектицидов. Также результаты исследования содержимого баллонов с инсектицидным средством "Варан", которые были изъяты в магазинах села Красная Сопка и на заводе производителя, показали, что активные компоненты совпадают с теми, что указаны на этикетках. Как уточнили в региональном главке СК РИА Новости, это означает, что исключается факт наличия поддельных средств на полках магазинов.

https://ria.ru/20241029/otravlenie-1980618013.html

https://ria.ru/20241001/otravlenie-1975655938.html

красноярский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае