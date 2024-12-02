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Юрист назвал самые выгодные для отпуска месяцы - РИА Новости, 02.12.2024
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02:30 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/otpusk-1986779374.html
Юрист назвал самые выгодные для отпуска месяцы
Юрист назвал самые выгодные для отпуска месяцы - РИА Новости, 02.12.2024
Юрист назвал самые выгодные для отпуска месяцы
Наиболее выгодным для отпуска месяцем в следующем году будет июль и октябрь, поскольку в них больше всего рабочих дней, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T02:30
2024-12-02T02:29
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Наиболее выгодным для отпуска месяцем в следующем году будет июль и октябрь, поскольку в них больше всего рабочих дней, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. "Самыми выгодными месяцами для отпуска будут июль и октябрь. Чуть хуже — сентябрь, декабрь и апрель. Используя отпуск в эти месяцы, вы должны не сильно потерять в деньгах по сравнению с заработной платой", - сказал Южалин. Он отметил, что при отпуске в июле и октябре можно даже заработать больше, чем обычно. Эксперт объяснил также, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно уходить в отпуск получающим оклад работникам. "Дело в том, что по закону количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающих оклад. Но стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. Для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней в месяце. Соответственно, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня", - уточнил Южалин.
https://ria.ru/20241120/otpusk-1984727709.html
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общество, superjob
Общество, SuperJob
Юрист назвал самые выгодные для отпуска месяцы

Юрист Южалин назвал июль и октябрь самым выгодным для отпуска месяцем

© iStock.com / marchmeena29Отпуск
Отпуск - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© iStock.com / marchmeena29
Отпуск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Наиболее выгодным для отпуска месяцем в следующем году будет июль и октябрь, поскольку в них больше всего рабочих дней, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
"Самыми выгодными месяцами для отпуска будут июль и октябрь. Чуть хуже — сентябрь, декабрь и апрель. Используя отпуск в эти месяцы, вы должны не сильно потерять в деньгах по сравнению с заработной платой", - сказал Южалин.
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Он отметил, что при отпуске в июле и октябре можно даже заработать больше, чем обычно. Эксперт объяснил также, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно уходить в отпуск получающим оклад работникам.
"Дело в том, что по закону количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающих оклад. Но стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. Для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней в месяце. Соответственно, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня", - уточнил Южалин.
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