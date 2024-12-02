https://ria.ru/20241202/oreshnik-1986893651.html

В Госдуме предложили называть дороги в честь конструкторов "Орешника"

В Госдуме предложили называть дороги в честь конструкторов "Орешника" - РИА Новости, 02.12.2024

В Госдуме предложили называть дороги в честь конструкторов "Орешника"

Депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия") направила обращение министру транспорта РФ Роману Старовойту с предложением предусмотреть возможность называть... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:10

2024-12-02T16:10

2024-12-02T16:10

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ольга занко

роман старовойт

владимир путин

госдума рф

единая россия

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия") направила обращение министру транспорта РФ Роману Старовойту с предложением предусмотреть возможность называть дороги в честь героев России, участников СВО, а также конструкторов современного российских вооружений, таких как "Орешник", сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. "Предлагаю предусмотреть возможность присваивать названия российским дорогам в честь Героев России, участников специальной военной операции, а также иных граждан, чьи достижения имеют историческое значение для страны. Речь также идёт, например, о конструкторах современного российского вооружения, таких как разработчики системы "Орешник", которая надёжно обеспечивает национальную безопасность", - сказала РИА Новости Занко. "Понятное дело, что конкретные фамилии сейчас засекречены, но в целом, "в честь конструкторов или инженеров" "Орешника" это возможно", - добавила она. Министерство транспорта РФ выступило с инициативой присвоить уникальные названия всем дорогам страны – региональным, местным и частным, уточняется в обращении. По словам Занко, эта идея своевременная, так как позволит упорядочить дорожную сеть в РФ, а также подчеркнуть культурные и исторические особенности различных регионов России. Президент России Владимир Путин 21 ноября сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник".

https://ria.ru/20241128/putin-1986302726.html

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россия, ольга занко, роман старовойт, владимир путин, госдума рф, единая россия, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"