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В Госдуме предложили называть дороги в честь конструкторов "Орешника"
В Госдуме предложили называть дороги в честь конструкторов "Орешника" - РИА Новости, 02.12.2024
В Госдуме предложили называть дороги в честь конструкторов "Орешника"
Депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия") направила обращение министру транспорта РФ Роману Старовойту с предложением предусмотреть возможность называть... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:10
2024-12-02T16:10
2024-12-02T16:10
россия
ольга занко
роман старовойт
владимир путин
госдума рф
единая россия
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия") направила обращение министру транспорта РФ Роману Старовойту с предложением предусмотреть возможность называть дороги в честь героев России, участников СВО, а также конструкторов современного российских вооружений, таких как "Орешник", сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. "Предлагаю предусмотреть возможность присваивать названия российским дорогам в честь Героев России, участников специальной военной операции, а также иных граждан, чьи достижения имеют историческое значение для страны. Речь также идёт, например, о конструкторах современного российского вооружения, таких как разработчики системы "Орешник", которая надёжно обеспечивает национальную безопасность", - сказала РИА Новости Занко. "Понятное дело, что конкретные фамилии сейчас засекречены, но в целом, "в честь конструкторов или инженеров" "Орешника" это возможно", - добавила она. Министерство транспорта РФ выступило с инициативой присвоить уникальные названия всем дорогам страны – региональным, местным и частным, уточняется в обращении. По словам Занко, эта идея своевременная, так как позволит упорядочить дорожную сеть в РФ, а также подчеркнуть культурные и исторические особенности различных регионов России. Президент России Владимир Путин 21 ноября сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник".
https://ria.ru/20241128/putin-1986302726.html
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россия, ольга занко, роман старовойт, владимир путин, госдума рф, единая россия, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Ольга Занко, Роман Старовойт, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Специальная военная операция на Украине
В Госдуме предложили называть дороги в честь конструкторов "Орешника"
Депутат Занко предложила называть дороги именами конструкторов "Орешника"