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Россия заблокировала программу американского председательства в Совбезе ООН
Россия заблокировала программу американского председательства в Совбезе ООН - РИА Новости, 02.12.2024
Россия заблокировала программу американского председательства в Совбезе ООН
Россия заблокировала программу работы американского председательства в Совбезе ООН в декабре из-за включения в нее заседания по Украине, сообщил первый... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T20:25
2024-12-02T20:25
2024-12-02T20:40
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ООН, 2 дек - РИА Новости. Россия заблокировала программу работы американского председательства в Совбезе ООН в декабре из-за включения в нее заседания по Украине, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. В ноябре РФ также заблокировала программу работы председателя СБ (Великобритании) по той же самой причине. При этом программа работы Совбеза - "чисто неформальная" форма оповещения членов ООН, журналистов и других лиц о предстоящих мероприятиях, поясняли в российском постпредстве. Формально же заседание считается согласованным только в день его проведения, когда Совет утверждает повестку дня. "Как я и предполагал, американцы пошли на принцип и так же, как и британцы, остались без утвержденной программы работы СБ на месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из ее проекта. Сложно сказать, что тут сказалось больше - американское упрямство или англосаксонская солидарность. Но результат тот же. Мы были предсказуемы и транспарентны в отношении нашей позиции с самого начала", - написал Полянский в Telegram-канале. Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой. В ноябре председательствовала Великобритания, в декабре место председателя занял Вашингтон.
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В мире, Россия, Украина, Великобритания, Дмитрий Полянский, ООН, Совет Безопасности ООН
Россия заблокировала программу американского председательства в Совбезе ООН
Россия заблокировала программу председательства США в Совбезе ООН из-за Украины