https://ria.ru/20241202/oligarkh-1986907880.html

Объединение украинского олигарха Черняка внесли в список террористов

Объединение украинского олигарха Черняка внесли в список террористов - РИА Новости, 02.12.2024

Объединение украинского олигарха Черняка внесли в список террористов

Объединение, куда входили украинский олигарх Евгений Черняк и его партнеры, внесено в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:36

2024-12-02T16:36

2024-12-02T16:36

германия

тимашевский район

краснодарский край

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

генеральная прокуратура рф

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россия

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Объединение, куда входили украинский олигарх Евгений Черняк и его партнеры, внесено в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Объединение, членами которого являются: Черняк Евгений Александрович, 12.04.1969 года рождения, уроженец г. Запорожье Украинской ССР; Беспалов Александр Степанович, 10.08.1984 года рождения, уроженец г. Нойштрелети, Германия; Лазутин Андрей Андреевич, 20.03.1974 года рождения, уроженец с. Типоли Тимашевского района Краснодарского края; Курбаков Иван Михайлович, уроженец д. Алексеевка Черемисиновского района Курской области", - сообщается в перечне.В июне Ленинский районный суд Курска удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры и обратил в доход государства собственность шести компаний, связанных с украинским олигархом Евгением Черняком, в том числе "Стандарт качества", "Русский Север" и "Крымский винный дом", а также акции "Феодосийского завода коньяков и вин", сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.Кроме того, суд запретил на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности объединение, включающее Черняка, Беспалова, Курбакова, Лазутина. А в доход государства обращены 100% долей уставных капиталов ООО "Стандарт качества", ООО "Русский Север", ООО "Родник и К", ООО "Крымский винный дом", ООО "Традиции успеха", ООО "Новый уровень" и Акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин", зарегистрированные за иностранной компанией "Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед".Генеральная прокуратура России направила в суд иск об обращении в доход государства имущества учредителей и руководителей ряда предприятий, находящихся под контролем украинского олигарха Евгения Черняка, спонсирующего ВСУ на вырученные в РФ доходы, этим компаниям принадлежит, в частности, бренд "Хортица".В отношении украинского олигарха Евгения Черняка в июне 2023 года было возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма, бизнесмен был объявлен в розыск. С начала СВО он перечислил на нужды ВСУ более 1 миллиарда рублей. Благодаря такой помощи боевики смогли совершить в 2022 году семь терактов на территории России. Как указывается в иске, Черняку помогает Беспалов, который проходит по тому же уголовному делу и в настоящее время арестован. Как полагает следствие, последний помогал поддерживать деятельность предприятий, которые размещены в РФ, а средства перечислял на счета оффшорных компаний для финансирования террористической деятельности ВСУ. А Лазутин и Курбаков выступают держателями активов Черняка в РФ.При этом часть источников доходов этой группы размещена в России. В частности, они размещены в Крыму, Вологодской, Московской и Омской областях, а также в Москве. Это компании "Феодосийский завод коньяков и вин", "Крымский винный дом", "Русский север", "Родник и К", "Новый уровень", "Стандарт качества", "Традиции успеха". В частности, мажоритарный пакет акций АО "Феодосийский завод коньяков и вин" - а именно 84,59% - зарегистрирован на иностранную компанию Brand Group Corporation Limited.Данные общества специализируются на производстве, реализации винно-водочной продукции и входят в структуру международного алкогольного холдинга "Глобал Спиритс" (бренды "Хортица", "Мороша", "Первак", "Шустов" и "Микадо"), конечным бенефициаром которого является Черняк.

https://ria.ru/20240709/krym-1958395049.html

https://ria.ru/20240702/aktsii-1956779247.html

https://ria.ru/20240901/ekonomika-1969788292.html

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тимашевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, тимашевский район, краснодарский край, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, россия