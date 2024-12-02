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Объединение украинского олигарха Черняка внесли в список террористов - РИА Новости, 02.12.2024
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16:36 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/oligarkh-1986907880.html
Объединение украинского олигарха Черняка внесли в список террористов
Объединение украинского олигарха Черняка внесли в список террористов - РИА Новости, 02.12.2024
Объединение украинского олигарха Черняка внесли в список террористов
Объединение, куда входили украинский олигарх Евгений Черняк и его партнеры, внесено в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:36
2024-12-02T16:36
германия
тимашевский район
краснодарский край
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Объединение, куда входили украинский олигарх Евгений Черняк и его партнеры, внесено в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Объединение, членами которого являются: Черняк Евгений Александрович, 12.04.1969 года рождения, уроженец г. Запорожье Украинской ССР; Беспалов Александр Степанович, 10.08.1984 года рождения, уроженец г. Нойштрелети, Германия; Лазутин Андрей Андреевич, 20.03.1974 года рождения, уроженец с. Типоли Тимашевского района Краснодарского края; Курбаков Иван Михайлович, уроженец д. Алексеевка Черемисиновского района Курской области", - сообщается в перечне.В июне Ленинский районный суд Курска удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры и обратил в доход государства собственность шести компаний, связанных с украинским олигархом Евгением Черняком, в том числе "Стандарт качества", "Русский Север" и "Крымский винный дом", а также акции "Феодосийского завода коньяков и вин", сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.Кроме того, суд запретил на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности объединение, включающее Черняка, Беспалова, Курбакова, Лазутина. А в доход государства обращены 100% долей уставных капиталов ООО "Стандарт качества", ООО "Русский Север", ООО "Родник и К", ООО "Крымский винный дом", ООО "Традиции успеха", ООО "Новый уровень" и Акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин", зарегистрированные за иностранной компанией "Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед".Генеральная прокуратура России направила в суд иск об обращении в доход государства имущества учредителей и руководителей ряда предприятий, находящихся под контролем украинского олигарха Евгения Черняка, спонсирующего ВСУ на вырученные в РФ доходы, этим компаниям принадлежит, в частности, бренд "Хортица".В отношении украинского олигарха Евгения Черняка в июне 2023 года было возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма, бизнесмен был объявлен в розыск. С начала СВО он перечислил на нужды ВСУ более 1 миллиарда рублей. Благодаря такой помощи боевики смогли совершить в 2022 году семь терактов на территории России. Как указывается в иске, Черняку помогает Беспалов, который проходит по тому же уголовному делу и в настоящее время арестован. Как полагает следствие, последний помогал поддерживать деятельность предприятий, которые размещены в РФ, а средства перечислял на счета оффшорных компаний для финансирования террористической деятельности ВСУ. А Лазутин и Курбаков выступают держателями активов Черняка в РФ.При этом часть источников доходов этой группы размещена в России. В частности, они размещены в Крыму, Вологодской, Московской и Омской областях, а также в Москве. Это компании "Феодосийский завод коньяков и вин", "Крымский винный дом", "Русский север", "Родник и К", "Новый уровень", "Стандарт качества", "Традиции успеха". В частности, мажоритарный пакет акций АО "Феодосийский завод коньяков и вин" - а именно 84,59% - зарегистрирован на иностранную компанию Brand Group Corporation Limited.Данные общества специализируются на производстве, реализации винно-водочной продукции и входят в структуру международного алкогольного холдинга "Глобал Спиритс" (бренды "Хортица", "Мороша", "Первак", "Шустов" и "Микадо"), конечным бенефициаром которого является Черняк.
https://ria.ru/20240709/krym-1958395049.html
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германия, тимашевский район, краснодарский край, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, россия
Германия, Тимашевский район, Краснодарский край, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
Объединение украинского олигарха Черняка внесли в список террористов

Росфинмониторинг признал объединение украинского олигарха Черняка экстремистским

© Фото : Евгений ЧернякЕвгений Черняк
Евгений Черняк - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : Евгений Черняк
Евгений Черняк. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Объединение, куда входили украинский олигарх Евгений Черняк и его партнеры, внесено в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.
"Объединение, членами которого являются: Черняк Евгений Александрович, 12.04.1969 года рождения, уроженец г. Запорожье Украинской ССР; Беспалов Александр Степанович, 10.08.1984 года рождения, уроженец г. Нойштрелети, Германия; Лазутин Андрей Андреевич, 20.03.1974 года рождения, уроженец с. Типоли Тимашевского района Краснодарского края; Курбаков Иван Михайлович, уроженец д. Алексеевка Черемисиновского района Курской области", - сообщается в перечне.
Балаклава - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В Крыму украинских олигархов лишили наиболее крупных активов
9 июля, 02:17
В июне Ленинский районный суд Курска удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры и обратил в доход государства собственность шести компаний, связанных с украинским олигархом Евгением Черняком, в том числе "Стандарт качества", "Русский Север" и "Крымский винный дом", а также акции "Феодосийского завода коньяков и вин", сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
Кроме того, суд запретил на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности объединение, включающее Черняка, Беспалова, Курбакова, Лазутина. А в доход государства обращены 100% долей уставных капиталов ООО "Стандарт качества", ООО "Русский Север", ООО "Родник и К", ООО "Крымский винный дом", ООО "Традиции успеха", ООО "Новый уровень" и Акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин", зарегистрированные за иностранной компанией "Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед".
Генеральная прокуратура России направила в суд иск об обращении в доход государства имущества учредителей и руководителей ряда предприятий, находящихся под контролем украинского олигарха Евгения Черняка, спонсирующего ВСУ на вырученные в РФ доходы, этим компаниям принадлежит, в частности, бренд "Хортица".
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В доход РФ передали более 131 млн акций связанных с экстремизмом компаний
2 июля, 07:07
В отношении украинского олигарха Евгения Черняка в июне 2023 года было возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма, бизнесмен был объявлен в розыск. С начала СВО он перечислил на нужды ВСУ более 1 миллиарда рублей. Благодаря такой помощи боевики смогли совершить в 2022 году семь терактов на территории России. Как указывается в иске, Черняку помогает Беспалов, который проходит по тому же уголовному делу и в настоящее время арестован. Как полагает следствие, последний помогал поддерживать деятельность предприятий, которые размещены в РФ, а средства перечислял на счета оффшорных компаний для финансирования террористической деятельности ВСУ. А Лазутин и Курбаков выступают держателями активов Черняка в РФ.
При этом часть источников доходов этой группы размещена в России. В частности, они размещены в Крыму, Вологодской, Московской и Омской областях, а также в Москве. Это компании "Феодосийский завод коньяков и вин", "Крымский винный дом", "Русский север", "Родник и К", "Новый уровень", "Стандарт качества", "Традиции успеха". В частности, мажоритарный пакет акций АО "Феодосийский завод коньяков и вин" - а именно 84,59% - зарегистрирован на иностранную компанию Brand Group Corporation Limited.
Данные общества специализируются на производстве, реализации винно-водочной продукции и входят в структуру международного алкогольного холдинга "Глобал Спиритс" (бренды "Хортица", "Мороша", "Первак", "Шустов" и "Микадо"), конечным бенефициаром которого является Черняк.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Компания Рината Ахметова оставила в России 1,5 км железнодорожного полотна
1 сентября, 11:01
 
ГерманияТимашевский районКраснодарский крайФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ПроисшествияГенеральная прокуратура РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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