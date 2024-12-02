https://ria.ru/20241202/olegnikolaev-1986960124.html

Экопроект "Родники Чувашии" может стать "Родниками России"

Экопроект "Родники Чувашии" может стать "Родниками России" - РИА Новости, 02.12.2024

Экопроект "Родники Чувашии" может стать "Родниками России"

Экологический проект "Родники Чувашии" через некоторое время может выйти на федеральный уровень и стать "Родниками России", заявил глава региона Олег Николаев. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T20:27

2024-12-02T20:27

2024-12-02T20:27

чувашская республика (чувашия)

россия

чебоксары

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Экологический проект "Родники Чувашии" через некоторое время может выйти на федеральный уровень и стать "Родниками России", заявил глава региона Олег Николаев. Об этом он сообщил на мероприятии, посвященном закрытию Года экологической культуры и бережного природопользования. "Это сквозной проект, который объединил нас вокруг нашего достояния - родников. Их более тысячи. И теперь мы смело можем Чувашию назвать краем тысячи родников, не только 100 тысяч вышивок и 100 тысяч песен. 520 родников на сегодняшний день вошли в единый реестр, из них 150 оцифрованы благодаря нашему партнеру Сберу. Инвентаризация продолжается. Несколько лет назад мы инициировали создание Вышитой карты Чувашии, которая переросла в Вышитую карту России. Хочется предположить, что проект "Родники Чувашии" через некоторое время станет полноценными "Родниками России". И соответствующая карта появится для всей страны. Если Сбер заинтересуется и возьмется, то такой проект вполне себе реализуем", - заявил Николаев, его слова приводит пресс-служба администрации главы Чувашской Республики. Он добавил, что в Год экологической культуры и бережного природопользования в регионе провели более 2,5 тысячи экомероприятий, к которым присоединилось около 300 тысяч человек. Это почти в три раза больше, чем за 2023 год. Николаев также призвал осознать, каким образом необходимо использовать природные ресурсы, какие технологии надо применять, чтобы реализовать задачи развития экономики, промышленности, сельского хозяйства, энергетики и других направлений. "К примеру, в части водопользования. Мы разработали стратегию по созданию центров очистки воды, которые в ближайшее время будут реализованы по всей Чувашской Республике, охватят все муниципалитеты, дадут возможность и жителям близлежащих населенных пунктов пользоваться ими. Ставим задачу обеспечить за счет этого нулевой сброс неочищенных стоков", - заключил глава республики. В пресс-службе напомнили, что благодаря нацпроекту "Экология" удалось реконструировать и построить пять очистных сооружений. В этом году завершаются работы на шестом очистном сооружении в городе Чебоксары и по рекультивации шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника "БОС" в городе Новочебоксарск. Также выполнен показатель проекта "Оздоровление Волги" по приросту мощности очистных сооружений, которые обеспечивают сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод. В рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" в этом году завершены работы по расчистке 800-метрового участка русла реки Сура в городе Ядрин. Завершается капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Соломинка. Более чем на 96% сокращено количество бесхозяйных ГТС, которые представляли опасность в период паводка.

https://ria.ru/20241202/nikolaev-1986922109.html

https://ria.ru/20241202/nikolaev-1986918840.html

чувашская республика (чувашия)

россия

чебоксары

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чувашская республика (чувашия), россия, чебоксары, олег николаев (политик)