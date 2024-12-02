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Украинские войска за сутки трижды обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:23 02.12.2024 (обновлено: 00:33 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/obstrely-1986774082.html
Украинские войска за сутки трижды обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки трижды обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.12.2024
Украинские войска за сутки трижды обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив девять боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T00:23
2024-12-02T00:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
безопасность
обстрелы
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив девять боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Три обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным представительства, сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. В предыдущие сутки были зафиксированы три обстрела.
https://ria.ru/20241125/obstrely-1985627026.html
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донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, безопасность, обстрелы
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, обстрелы
Украинские войска за сутки трижды обстреляли территорию ДНР

В СЦКК сообщили о тройном обстреле ДНР за сутки, ВСУ выпустили девять снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив девять боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Три обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным представительства, сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.
В предыдущие сутки были зафиксированы три обстрела.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьобстрелы
 
 
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