https://ria.ru/20241202/obstrely-1986774082.html

Украинские войска за сутки трижды обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки трижды обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.12.2024

Украинские войска за сутки трижды обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив девять боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T00:23

2024-12-02T00:23

2024-12-02T00:33

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

безопасность

обстрелы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565755_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_f6cce4f9f1a661024b5f0781d2d4e0f9.jpg

ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив девять боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Три обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным представительства, сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. В предыдущие сутки были зафиксированы три обстрела.

https://ria.ru/20241125/obstrely-1985627026.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, безопасность, обстрелы