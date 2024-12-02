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ВСУ обстреливают окраины Шебекино в Белгородской области крупными калибрами - РИА Новости, 02.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:56 02.12.2024 (обновлено: 06:12 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/obstrel-1986786807.html
ВСУ обстреливают окраины Шебекино в Белгородской области крупными калибрами
ВСУ обстреливают окраины Шебекино в Белгородской области крупными калибрами - РИА Новости, 02.12.2024
ВСУ обстреливают окраины Шебекино в Белгородской области крупными калибрами
Украинские боевики ведут обстрелы жилого массива окраин населенного пункта Шебекино в Белгородской области с двух направлений и крупными калибрами, артиллеристы РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T05:56
2024-12-02T06:12
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
россия
происшествия
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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 2 дек - РИА Новости. Украинские боевики ведут обстрелы жилого массива окраин населенного пункта Шебекино в Белгородской области с двух направлений и крупными калибрами, артиллеристы добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России подавляют огневые точки противника, рассказал РИА Новости командир орудия Д-30 с позывным "Григорьевич". "Больше по мирному населению бьют. Потому что окраина города всегда, да я думаю, что не только окраина, то, что мы слышим здесь, тут часто бывает - прямо рано утром начинают, и всякие калибры, и большой, я не знаю, 155 миллиметров или 152 миллиметра, но побольше нашего, и очень много "кассет", прямо слышно, как разрываются в разных местах, по двум направлениям. Я, кстати, в первый раз увидел, когда работают по одной цели с двух сторон. С разных сторон, разница, наверное, в 45 градусов. То есть один "прилет" и сразу за ним - воздушный. То есть это либо "кассеты", либо взрыватели воздушные", — рассказал "Григорьевич". На уточняющий вопрос, ведется ли контрбатарейная работа для защиты мирного населения, командир орудия Д-30 ответил утвердительно. "Да, конечно. Вычисляем цели, ну, я имею в виду, там ребят прямо быстренько - и работаем в обратную по ним", - сказал он.
https://ria.ru/20241202/obstrely-1986774082.html
https://ria.ru/20241130/obstrel-1986586342.html
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шебекино, белгородская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Россия, Происшествия
ВСУ обстреливают окраины Шебекино в Белгородской области крупными калибрами

ВСУ обстреливают мирное население Шебекино с двух направлений крупными калибрами

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 2 дек - РИА Новости. Украинские боевики ведут обстрелы жилого массива окраин населенного пункта Шебекино в Белгородской области с двух направлений и крупными калибрами, артиллеристы добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России подавляют огневые точки противника, рассказал РИА Новости командир орудия Д-30 с позывным "Григорьевич".
"Больше по мирному населению бьют. Потому что окраина города всегда, да я думаю, что не только окраина, то, что мы слышим здесь, тут часто бывает - прямо рано утром начинают, и всякие калибры, и большой, я не знаю, 155 миллиметров или 152 миллиметра, но побольше нашего, и очень много "кассет", прямо слышно, как разрываются в разных местах, по двум направлениям. Я, кстати, в первый раз увидел, когда работают по одной цели с двух сторон. С разных сторон, разница, наверное, в 45 градусов. То есть один "прилет" и сразу за ним - воздушный. То есть это либо "кассеты", либо взрыватели воздушные", — рассказал "Григорьевич".
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Украинские войска за сутки трижды обстреляли территорию ДНР
Вчера, 00:23
На уточняющий вопрос, ведется ли контрбатарейная работа для защиты мирного населения, командир орудия Д-30 ответил утвердительно.
"Да, конечно. Вычисляем цели, ну, я имею в виду, там ребят прямо быстренько - и работаем в обратную по ним", - сказал он.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
30 ноября, 00:23
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьРоссияПроисшествия
 
 
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