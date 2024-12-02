https://ria.ru/20241202/obstrel-1986786807.html

ВСУ обстреливают окраины Шебекино в Белгородской области крупными калибрами

ВСУ обстреливают окраины Шебекино в Белгородской области крупными калибрами - РИА Новости, 02.12.2024

ВСУ обстреливают окраины Шебекино в Белгородской области крупными калибрами

Украинские боевики ведут обстрелы жилого массива окраин населенного пункта Шебекино в Белгородской области с двух направлений и крупными калибрами, артиллеристы РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T05:56

2024-12-02T05:56

2024-12-02T06:12

специальная военная операция на украине

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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 2 дек - РИА Новости. Украинские боевики ведут обстрелы жилого массива окраин населенного пункта Шебекино в Белгородской области с двух направлений и крупными калибрами, артиллеристы добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России подавляют огневые точки противника, рассказал РИА Новости командир орудия Д-30 с позывным "Григорьевич". "Больше по мирному населению бьют. Потому что окраина города всегда, да я думаю, что не только окраина, то, что мы слышим здесь, тут часто бывает - прямо рано утром начинают, и всякие калибры, и большой, я не знаю, 155 миллиметров или 152 миллиметра, но побольше нашего, и очень много "кассет", прямо слышно, как разрываются в разных местах, по двум направлениям. Я, кстати, в первый раз увидел, когда работают по одной цели с двух сторон. С разных сторон, разница, наверное, в 45 градусов. То есть один "прилет" и сразу за ним - воздушный. То есть это либо "кассеты", либо взрыватели воздушные", — рассказал "Григорьевич". На уточняющий вопрос, ведется ли контрбатарейная работа для защиты мирного населения, командир орудия Д-30 ответил утвердительно. "Да, конечно. Вычисляем цели, ну, я имею в виду, там ребят прямо быстренько - и работаем в обратную по ним", - сказал он.

https://ria.ru/20241202/obstrely-1986774082.html

https://ria.ru/20241130/obstrel-1986586342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шебекино, белгородская область, россия, происшествия