https://ria.ru/20241202/neft-1986802546.html

Северная ветка "Дружбы" работает штатно после аварии на польском участке

Северная ветка "Дружбы" работает штатно после аварии на польском участке - РИА Новости, 02.12.2024

Северная ветка "Дружбы" работает штатно после аварии на польском участке

Транспортировка нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Германии после аварии на польском участке идёт в соответствии с графиком, сообщили... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T09:46

2024-12-02T09:46

2024-12-02T10:20

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Транспортировка нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Германии после аварии на польском участке идёт в соответствии с графиком, сообщили РИА Новости в операторе российского участка нефтепровода, компании "Транснефть".Ранее Государственная пожарная служба республики сообщила, что в районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва не было. Оператор отключил одну из насосных станций. Польский оператор нефтепровода затем сообщил, что продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте несмотря на аварию с утечкой."По данной ветке нефтепровода "Дружба" транспортировка нефти идёт в соответствии с графиком. Свои обязательства по объемам прокачки на территории России и Белоруссии ПАО "Транснефть" выполнила", - ответили в компании на вопрос, была ли остановлена прокачка нефти по северной ветке нефтепровода.Германия в конце 2022 года договорилась с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по "Дружбе" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. В рамках этих договоренностей "Казтрансойл" в 2023 году поставил в Германию 993 тысячи тонн нефти. На 2024 год Астана и Москва согласовали транзит нефти по "Дружбе" в направлении Германии в объеме до 1,2 миллиона тонн, фактические поставки ожидаются на уровне 1,4 миллиона тонн. Запланированный объем поставок на 2025 год - 1,2 миллиона тонн.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.

https://ria.ru/20241128/pakistan-1986134341.html

https://ria.ru/20241127/neft-1986084924.html

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транснефть, германия, россия, белоруссия, в мире