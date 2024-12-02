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Путин рассказал о планах по финансированию науки - РИА Новости, 02.12.2024
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Наука
 
18:07 02.12.2024 (обновлено: 18:14 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/nauka-1986931091.html
Путин рассказал о планах по финансированию науки
Путин рассказал о планах по финансированию науки - РИА Новости, 02.12.2024
Путин рассказал о планах по финансированию науки
Россия может раньше 2030 года выйти на финансирование науки в объеме не менее чем 2% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:07
2024-12-02T18:14
россия
наука
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Россия может раньше 2030 года выйти на финансирование науки в объеме не менее чем 2% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас такая цель стоит, и мы, конечно, её реализуем: 2% ВВП у нас должно идти на науку к 2030-му, может, и пораньше выйдем на эти объемы финансирования", - сказал Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.
https://ria.ru/20231031/nauka-1906461643.html
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россия, владимир путин
Россия, Наука, Владимир Путин
Путин рассказал о планах по финансированию науки

Путин заявил, что финансирование науки составит не менее двух процентов ВВП

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Россия может раньше 2030 года выйти на финансирование науки в объеме не менее чем 2% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас такая цель стоит, и мы, конечно, её реализуем: 2% ВВП у нас должно идти на науку к 2030-му, может, и пораньше выйдем на эти объемы финансирования", - сказал Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.
Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Патрушев предупредил о последствиях недостаточного финансирования науки
31 октября 2023, 16:02
 
НаукаРоссияВладимир Путин
 
 
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