https://ria.ru/20241202/nauka-1986931091.html

Путин рассказал о планах по финансированию науки

Путин рассказал о планах по финансированию науки - РИА Новости, 02.12.2024

Путин рассказал о планах по финансированию науки

Россия может раньше 2030 года выйти на финансирование науки в объеме не менее чем 2% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:07

2024-12-02T18:07

2024-12-02T18:14

россия

наука

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 дек - РИА Новости. Россия может раньше 2030 года выйти на финансирование науки в объеме не менее чем 2% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас такая цель стоит, и мы, конечно, её реализуем: 2% ВВП у нас должно идти на науку к 2030-му, может, и пораньше выйдем на эти объемы финансирования", - сказал Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.Конгресс молодых ученых проводился с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.

https://ria.ru/20231031/nauka-1906461643.html

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россия, владимир путин