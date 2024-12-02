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"Наномячики" против радиации. Ученые нашли новую защиту от излучения - РИА Новости, 02.12.2024
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Наука
 
07:00 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/nauka-1986493225.html
"Наномячики" против радиации. Ученые нашли новую защиту от излучения
"Наномячики" против радиации. Ученые нашли новую защиту от излучения - РИА Новости, 02.12.2024
"Наномячики" против радиации. Ученые нашли новую защиту от излучения
Вещество для защиты живых организмов от малых доз радиации нашли ученые СФУ в составе научного коллектива. Согласно полученным данным, введение в модельный... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:00
2024-12-02T07:00
наука
сибирский федеральный университет
россия
наука
университетская наука
российские инновации
радиация
бактерии
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Вещество для защиты живых организмов от малых доз радиации нашли ученые СФУ в составе научного коллектива. Согласно полученным данным, введение в модельный организм фуллеренолов — объемных молекул с углеродным каркасом, напоминающих футбольный мяч, уменьшает эффекты, оказываемые тритием на бактерии, возвращая показатели к исходным уровням. Результаты представлены в Eurasian Journal of Chemistry.Уровень природного радиационного излучения колеблется на уровне от пяти до 20 микрорентген, при процедуре флюорографии доза составляет 50 микрорентген. Такие дозы не несут опасности для большинства живых организмов, в том числе для человека, рассказали специалисты Сибирского федерального университета (СФУ).Для выявления биологических эффектов радиационных доз ведутся исследования по всему миру. Исследуются эффекты, вызываемые малыми дозами (величины до 11,5 рентген), к которым у живого разная чувствительность. При облучении организмов в клетках образуются химически активные частицы, которые повреждают клетки и их генетический материал, пояснили специалисты.Коллектив ученых Института биофизики КНЦ СО РАН, СФУ и МГУ изучили свойства некоторых агентов, смягчающих действие низких доз радиации на люминесцентные бактерии Photobacterium phosphoreum.&quot;Радиопротекторы могут быть как природного, так и искусственного происхождения. К первой группе относятся гуминовые вещества, которые выделяют из плодородных почв, торфа и других углеродсодержащих природных образований. Фуллеренолы относятся к агентам искусственного происхождения. Как и природные гуминовые вещества, фуллеренолы взаимодействуют с радионуклидами и продуктами их распада, практически &quot;принимают удар&quot; на себя&quot;, — объяснила одна из авторов исследования, профессор кафедры биофизики СФУ Надежда Кудряшева. Фуллеренолы — производные фуллеренов, "мячиков", состоящих из разного количества пятичленных и шестичленных ароматических циклов атомов углерода, добавила специалист. В отличие от фуллеренов, фуллеренолы являются водорастворимыми, при этом сохраняют антирадикальную активность, что позволяет рассматривать их как перспективные радиопротекторы, добавила специалист."Мы использовали то, что присутствие трития дополнительно увеличивает свечение люминесцентных бактерий. Введение фуллеренола возвращает уровень люминесценции к контрольным значениям (без трития), причем уровень общей ферментативной активности также меняется незначительно — следовательно, они не влияют на метаболизм наших микроорганизмов", — продолжила Кудряшева.Кроме того, введение фуллеренолов снизило содержание активных форм кислорода, которые повреждают клетки. В дальнейших планах ученых — уточнить механизм действия нового радиопротектора на организм бактерий.Российским исследованиям в области влияния радиационного излучения также посвящен проект СФУ "Автостопом по науке. Сибирский путь", реализующийся при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования России #075-15-2024-573.
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сибирский федеральный университет, россия, наука, университетская наука, российские инновации, радиация, бактерии, безопасность и комфорт среды
Наука, Сибирский федеральный университет, Россия, Наука, Университетская наука, Российские инновации, радиация, Бактерии, Безопасность и комфорт среды

"Наномячики" против радиации. Ученые нашли новую защиту от излучения

© Фото : Пресс-служба СФУФуллеренолы
Фуллеренолы - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : Пресс-служба СФУ
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Вещество для защиты живых организмов от малых доз радиации нашли ученые СФУ в составе научного коллектива. Согласно полученным данным, введение в модельный организм фуллеренолов — объемных молекул с углеродным каркасом, напоминающих футбольный мяч, уменьшает эффекты, оказываемые тритием на бактерии, возвращая показатели к исходным уровням. Результаты представлены в Eurasian Journal of Chemistry.
Уровень природного радиационного излучения колеблется на уровне от пяти до 20 микрорентген, при процедуре флюорографии доза составляет 50 микрорентген. Такие дозы не несут опасности для большинства живых организмов, в том числе для человека, рассказали специалисты Сибирского федерального университета (СФУ).
Для выявления биологических эффектов радиационных доз ведутся исследования по всему миру. Исследуются эффекты, вызываемые малыми дозами (величины до 11,5 рентген), к которым у живого разная чувствительность. При облучении организмов в клетках образуются химически активные частицы, которые повреждают клетки и их генетический материал, пояснили специалисты.
© Фото : Пресс-служба СФУФуллеренолы
Фуллеренолы
Фуллеренолы
© Фото : Пресс-служба СФУ
1 из 5
© Фото : Пресс-служба СФУФуллеренолы
Фуллеренолы
Фуллеренолы
© Фото : Пресс-служба СФУ
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© Фото : Пресс-служба СФУФуллеренолы
Фуллеренолы
Фуллеренолы
© Фото : Пресс-служба СФУ
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© Фото : Пресс-служба СФУФуллеренолы
Фуллеренолы
Фуллеренолы
© Фото : Пресс-служба СФУ
4 из 5
© Фото : Пресс-служба СФУФуллеренолы
Фуллеренолы
Фуллеренолы
© Фото : Пресс-служба СФУ
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Фуллеренолы
© Фото : Пресс-служба СФУ
1 из 5
Фуллеренолы
© Фото : Пресс-служба СФУ
2 из 5
Фуллеренолы
© Фото : Пресс-служба СФУ
3 из 5
Фуллеренолы
© Фото : Пресс-служба СФУ
4 из 5
Фуллеренолы
© Фото : Пресс-служба СФУ
5 из 5
Коллектив ученых Института биофизики КНЦ СО РАН, СФУ и МГУ изучили свойства некоторых агентов, смягчающих действие низких доз радиации на люминесцентные бактерии Photobacterium phosphoreum.
«

"Радиопротекторы могут быть как природного, так и искусственного происхождения. К первой группе относятся гуминовые вещества, которые выделяют из плодородных почв, торфа и других углеродсодержащих природных образований. Фуллеренолы относятся к агентам искусственного происхождения. Как и природные гуминовые вещества, фуллеренолы взаимодействуют с радионуклидами и продуктами их распада, практически "принимают удар" на себя", — объяснила одна из авторов исследования, профессор кафедры биофизики СФУ Надежда Кудряшева.

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Фуллеренолы — производные фуллеренов, "мячиков", состоящих из разного количества пятичленных и шестичленных ароматических циклов атомов углерода, добавила специалист. В отличие от фуллеренов, фуллеренолы являются водорастворимыми, при этом сохраняют антирадикальную активность, что позволяет рассматривать их как перспективные радиопротекторы, добавила специалист.
"Мы использовали то, что присутствие трития дополнительно увеличивает свечение люминесцентных бактерий. Введение фуллеренола возвращает уровень люминесценции к контрольным значениям (без трития), причем уровень общей ферментативной активности также меняется незначительно — следовательно, они не влияют на метаболизм наших микроорганизмов", — продолжила Кудряшева.
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Кроме того, введение фуллеренолов снизило содержание активных форм кислорода, которые повреждают клетки. В дальнейших планах ученых — уточнить механизм действия нового радиопротектора на организм бактерий.
Российским исследованиям в области влияния радиационного излучения также посвящен проект СФУ "Автостопом по науке. Сибирский путь", реализующийся при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования России #075-15-2024-573.
 
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