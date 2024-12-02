https://ria.ru/20241202/nato-1986969509.html

В НАТО не обсуждают отправку войск на Украину, пишут СМИ

В НАТО не обсуждают отправку войск на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2024

В НАТО не обсуждают отправку войск на Украину, пишут СМИ

Отправка войск на Украину не обсуждается внутри НАТО, в европейских столицах идет планирование подобного сценария с тем, чтобы обеспечить Украину "гарантиями... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T21:00

2024-12-02T21:00

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РИМ, 2 дек – РИА Новости. Отправка войск на Украину не обсуждается внутри НАТО, в европейских столицах идет планирование подобного сценария с тем, чтобы обеспечить Украину "гарантиями безопасности" после прекращения огня, заявил итальянскому агентству Ansa высокопоставленный источник в НАТО. Ранее издание Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Логично, что во многих столицах ведется военное планирование, потому что мы все знаем, что если будет соглашение о прекращении огня, первое, о чем Украина попросит, - это гарантии безопасности". "И это может принять форму присутствия войск на местах", - заявил диписточник. По его словам, "существует большая вероятность" того, что с учетом разделения ответственности с США, на Украине будет размещен контингент из Европы. "Столицы задумываются о том, почему разумно планировать. Но внутри сообществ НАТО нет никакой дискуссии", - сказал источник. Он подчеркнул, что в подобном случае Североатлантический совет НАТО как главный орган принятия решений в альянсе должен был бы поручить главнокомандующему объединёнными силами в Европе начать планирование, а этого не произошло. "Я предвижу, что чем ближе мы подойдем к своего рода переговорам и возможному прекращению огня, тем более важным будет становиться этот вопрос и будет необходимо к нему подготовиться. Но на данный момент мы еще не достигли этой точки, и поэтому ни одна столица не подтвердит, что размышления продолжаются", - сказал представитель НАТО.

https://ria.ru/20241202/politika-1986916198.html

https://ria.ru/20241202/kiev-1986894110.html

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