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В НАТО не обсуждают отправку войск на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2024
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21:00 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/nato-1986969509.html
В НАТО не обсуждают отправку войск на Украину, пишут СМИ
В НАТО не обсуждают отправку войск на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2024
В НАТО не обсуждают отправку войск на Украину, пишут СМИ
Отправка войск на Украину не обсуждается внутри НАТО, в европейских столицах идет планирование подобного сценария с тем, чтобы обеспечить Украину "гарантиями... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T21:00
2024-12-02T21:00
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РИМ, 2 дек – РИА Новости. Отправка войск на Украину не обсуждается внутри НАТО, в европейских столицах идет планирование подобного сценария с тем, чтобы обеспечить Украину "гарантиями безопасности" после прекращения огня, заявил итальянскому агентству Ansa высокопоставленный источник в НАТО. Ранее издание Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Логично, что во многих столицах ведется военное планирование, потому что мы все знаем, что если будет соглашение о прекращении огня, первое, о чем Украина попросит, - это гарантии безопасности". "И это может принять форму присутствия войск на местах", - заявил диписточник. По его словам, "существует большая вероятность" того, что с учетом разделения ответственности с США, на Украине будет размещен контингент из Европы. "Столицы задумываются о том, почему разумно планировать. Но внутри сообществ НАТО нет никакой дискуссии", - сказал источник. Он подчеркнул, что в подобном случае Североатлантический совет НАТО как главный орган принятия решений в альянсе должен был бы поручить главнокомандующему объединёнными силами в Европе начать планирование, а этого не произошло. "Я предвижу, что чем ближе мы подойдем к своего рода переговорам и возможному прекращению огня, тем более важным будет становиться этот вопрос и будет необходимо к нему подготовиться. Но на данный момент мы еще не достигли этой точки, и поэтому ни одна столица не подтвердит, что размышления продолжаются", - сказал представитель НАТО.
https://ria.ru/20241202/politika-1986916198.html
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в мире, украина, нато, франция, великобритания, европа, сша
В мире, Украина, НАТО, Франция, Великобритания, Европа, США
В НАТО не обсуждают отправку войск на Украину, пишут СМИ

Ansa: НАТО не обсуждает отправку войск на Украину, в столицах Европы размышляют

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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РИМ, 2 дек – РИА Новости. Отправка войск на Украину не обсуждается внутри НАТО, в европейских столицах идет планирование подобного сценария с тем, чтобы обеспечить Украину "гарантиями безопасности" после прекращения огня, заявил итальянскому агентству Ansa высокопоставленный источник в НАТО.
Ранее издание Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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"Логично, что во многих столицах ведется военное планирование, потому что мы все знаем, что если будет соглашение о прекращении огня, первое, о чем Украина попросит, - это гарантии безопасности". "И это может принять форму присутствия войск на местах", - заявил диписточник.
По его словам, "существует большая вероятность" того, что с учетом разделения ответственности с США, на Украине будет размещен контингент из Европы. "Столицы задумываются о том, почему разумно планировать. Но внутри сообществ НАТО нет никакой дискуссии", - сказал источник. Он подчеркнул, что в подобном случае Североатлантический совет НАТО как главный орган принятия решений в альянсе должен был бы поручить главнокомандующему объединёнными силами в Европе начать планирование, а этого не произошло.
"Я предвижу, что чем ближе мы подойдем к своего рода переговорам и возможному прекращению огня, тем более важным будет становиться этот вопрос и будет необходимо к нему подготовиться. Но на данный момент мы еще не достигли этой точки, и поэтому ни одна столица не подтвердит, что размышления продолжаются", - сказал представитель НАТО.
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