Посол в Норвегии прокомментировал открытие центра подготовки десанта НАТО
Корчунов назвал линию НАТО по наращиванию военной деятельности в Арктике опасной
Американские военные во время учений НАТО в Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Линия НАТО по наращиванию военной деятельности в Арктике чревата рисками опасных инцидентов и эскалации, заявил РИА новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов, комментируя открытие центра подготовки морского десанта альянса в стране.
Ранее СМИ сообщили о том, что Норвегия создала центр подготовки морского десанта НАТО на севере страны, в районе коммуны Сёррейса, расположенной за полярным кругом. Отмечается, что объект будет предназначен для тренировки подразделений морского десанта стран НАТО, в том числе США, Великобритании и Нидерландов.
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"Руководство России неоднократно предостерегало от приближения военной инфраструктуры НАТО к российской границе. В результате наращивания военной деятельности альянса в Арктике, которая еще недавно была зоной низкой напряженности, в регионе резко повышается конфронтационность. В отсутствие эффективных мер доверия и каналов коммуникации по военной линии такая тенденция чревата рисками опасных инцидентов и эскалации", - сказал он.
Как отметил Корчунов, никакой угрозы военного нападения на Норвегию нет.
"Это признают норвежские власти и военные. Значит, помощь союзного десанта норвежцам не понадобится. В этой связи у нас возникает резонный вопрос: куда собираются десантироваться натовцы? Данная тема для нас болезненная. В 2020 году в России отметили 100-летие освобождения Красной Армией Мурманска и Архангельска от британско-американских интервентов, которые высадились на российском Севере и оккупировали его в тяжелейшие для нашей страны годы Гражданской войны", - подчеркнул он.