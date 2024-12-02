https://ria.ru/20241202/nato-1986897084.html

Посол в Норвегии прокомментировал открытие центра подготовки десанта НАТО

Посол в Норвегии прокомментировал открытие центра подготовки десанта НАТО - РИА Новости, 02.12.2024

Посол в Норвегии прокомментировал открытие центра подготовки десанта НАТО

Линия НАТО по наращиванию военной деятельности в Арктике чревата рисками опасных инцидентов и эскалации, заявил РИА новости посол РФ в Норвегии Николай... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:01

2024-12-02T16:01

2024-12-02T16:01

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Линия НАТО по наращиванию военной деятельности в Арктике чревата рисками опасных инцидентов и эскалации, заявил РИА новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов, комментируя открытие центра подготовки морского десанта альянса в стране. Ранее СМИ сообщили о том, что Норвегия создала центр подготовки морского десанта НАТО на севере страны, в районе коммуны Сёррейса, расположенной за полярным кругом. Отмечается, что объект будет предназначен для тренировки подразделений морского десанта стран НАТО, в том числе США, Великобритании и Нидерландов. "Руководство России неоднократно предостерегало от приближения военной инфраструктуры НАТО к российской границе. В результате наращивания военной деятельности альянса в Арктике, которая еще недавно была зоной низкой напряженности, в регионе резко повышается конфронтационность. В отсутствие эффективных мер доверия и каналов коммуникации по военной линии такая тенденция чревата рисками опасных инцидентов и эскалации", - сказал он. Как отметил Корчунов, никакой угрозы военного нападения на Норвегию нет. "Это признают норвежские власти и военные. Значит, помощь союзного десанта норвежцам не понадобится. В этой связи у нас возникает резонный вопрос: куда собираются десантироваться натовцы? Данная тема для нас болезненная. В 2020 году в России отметили 100-летие освобождения Красной Армией Мурманска и Архангельска от британско-американских интервентов, которые высадились на российском Севере и оккупировали его в тяжелейшие для нашей страны годы Гражданской войны", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

https://ria.ru/20241023/finlyandiya-1979326310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, норвегия, арктика, николай корчунов, нато, в мире