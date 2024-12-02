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В Петербурге заподозрили пьяного мужчину в нападении на фельдшера скорой
В Петербурге заподозрили пьяного мужчину в нападении на фельдшера скорой - РИА Новости, 02.12.2024
В Петербурге заподозрили пьяного мужчину в нападении на фельдшера скорой
Нетрезвый житель Петербурга дважды ударил фельдшера бригады скорой, приехавшей оказать ему помощь, правонарушитель задержан, сообщила пресс-служба регионального РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:28
2024-12-02T11:28
2024-12-02T11:28
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Нетрезвый житель Петербурга дважды ударил фельдшера бригады скорой, приехавшей оказать ему помощь, правонарушитель задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. Как информирует ведомство, в воскресенье в полицию Приморского района поступило сообщение о нападении на бригаду скорой помощи у дома 15 по улице Савушкина. "Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по горячим следам задержали неработающего 37-летнего петербуржца, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который подозревается в том, что в ходе оказания ему медицинской помощи нанёс не менее двух ударов кулаком в голову и живот 31-летнему фельдшеру", – говорится в сообщении пресс-службы. В ГУМВД заключают, что задержанный доставлен в полицию, где в отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге заподозрили пьяного мужчину в нападении на фельдшера скорой
В Петербурге полиция задержала подозреваемого в избиении фельдшера скорой