https://ria.ru/20241202/nalog-1986782327.html

Юрист рассказал о начислении пени за неуплату имущественных налогов

Юрист рассказал о начислении пени за неуплату имущественных налогов - РИА Новости, 02.12.2024

Юрист рассказал о начислении пени за неуплату имущественных налогов

Гражданам, не заплатившим в срок налоги на квартиры, дачи и автомобили, пени за просроченный платеж начнут начисляться с 3 декабря, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T03:38

2024-12-02T03:38

2024-12-02T03:41

москва

московская область (подмосковье)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Гражданам, не заплатившим в срок налоги на квартиры, дачи и автомобили, пени за просроченный платеж начнут начисляться с 3 декабря, рассказал РИА Новости налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Как отметил юрист, предельный срок уплаты имущественного налога наступает значительно позже, чем заканчивается отчетный год. Вследствие этого граждане могут за 11 месяцев случайно или нарочно забыть о своих налоговых обязанностях. "Просрочка начинает исчисляться с 3 декабря, в этом году - с первого вторника месяца. С учетом уровня цифровизации налоговой службы сотрудникам ФНС не составит труда выявить любого просрочившего налогоплательщика", - предупредил Хаминский, уточнив, воскресенье 1 декабря входит в срок уплаты, из-за чего пени начнут начислять со вторника 3 декабря. Как разъяснил юрист, для начала гражданину направят требование об уплате налога. Если в указанный в требовании срок налогоплательщик не совершит перевод, то в суд будет подано заявление о взыскании неуплаченных денег. Хаминский обратил внимание, что в подавляющем большинстве случаев суд выносит решение в пользу налоговиков. После суда с гражданином начнут общаться приставы, которые могут в рамках закона запретить неплательщику выезд за границу, арестовать банковские счета, а также наложить запрет на отчуждении имущества. "Кроме перечисленных неприятностей неплательщика обяжут заплатить государству пени в размере 1/300 от суммы задолженности, умноженной на ключевую ставку ЦБ, и исполнительский сбор в размере 7% от суммы взыскания", - добавил юрист.

https://ria.ru/20241201/vklady-1986675108.html

https://ria.ru/20241202/keshbek-1986778583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, московская область (подмосковье), федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф), общество, налоги