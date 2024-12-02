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Юрист рассказал о начислении пени за неуплату имущественных налогов - РИА Новости, 02.12.2024
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03:38 02.12.2024 (обновлено: 03:41 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/nalog-1986782327.html
Юрист рассказал о начислении пени за неуплату имущественных налогов
Юрист рассказал о начислении пени за неуплату имущественных налогов - РИА Новости, 02.12.2024
Юрист рассказал о начислении пени за неуплату имущественных налогов
Гражданам, не заплатившим в срок налоги на квартиры, дачи и автомобили, пени за просроченный платеж начнут начисляться с 3 декабря, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T03:38
2024-12-02T03:41
москва
московская область (подмосковье)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
центральный банк рф (цб рф)
общество
налоги
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Гражданам, не заплатившим в срок налоги на квартиры, дачи и автомобили, пени за просроченный платеж начнут начисляться с 3 декабря, рассказал РИА Новости налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Как отметил юрист, предельный срок уплаты имущественного налога наступает значительно позже, чем заканчивается отчетный год. Вследствие этого граждане могут за 11 месяцев случайно или нарочно забыть о своих налоговых обязанностях. "Просрочка начинает исчисляться с 3 декабря, в этом году - с первого вторника месяца. С учетом уровня цифровизации налоговой службы сотрудникам ФНС не составит труда выявить любого просрочившего налогоплательщика", - предупредил Хаминский, уточнив, воскресенье 1 декабря входит в срок уплаты, из-за чего пени начнут начислять со вторника 3 декабря. Как разъяснил юрист, для начала гражданину направят требование об уплате налога. Если в указанный в требовании срок налогоплательщик не совершит перевод, то в суд будет подано заявление о взыскании неуплаченных денег. Хаминский обратил внимание, что в подавляющем большинстве случаев суд выносит решение в пользу налоговиков. После суда с гражданином начнут общаться приставы, которые могут в рамках закона запретить неплательщику выезд за границу, арестовать банковские счета, а также наложить запрет на отчуждении имущества. "Кроме перечисленных неприятностей неплательщика обяжут заплатить государству пени в размере 1/300 от суммы задолженности, умноженной на ключевую ставку ЦБ, и исполнительский сбор в размере 7% от суммы взыскания", - добавил юрист.
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москва, московская область (подмосковье), федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф), общество, налоги
Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество, Налоги
Юрист рассказал о начислении пени за неуплату имущественных налогов

Юрист Хаминский напомнил, что пени за просроченный налог начисляют с 3 декабря

© iStock.com / gece33Девушка считает на калькуляторе
Девушка считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© iStock.com / gece33
Девушка считает на калькуляторе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Гражданам, не заплатившим в срок налоги на квартиры, дачи и автомобили, пени за просроченный платеж начнут начисляться с 3 декабря, рассказал РИА Новости налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Как отметил юрист, предельный срок уплаты имущественного налога наступает значительно позже, чем заканчивается отчетный год. Вследствие этого граждане могут за 11 месяцев случайно или нарочно забыть о своих налоговых обязанностях.
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"Просрочка начинает исчисляться с 3 декабря, в этом году - с первого вторника месяца. С учетом уровня цифровизации налоговой службы сотрудникам ФНС не составит труда выявить любого просрочившего налогоплательщика", - предупредил Хаминский, уточнив, воскресенье 1 декабря входит в срок уплаты, из-за чего пени начнут начислять со вторника 3 декабря.
Как разъяснил юрист, для начала гражданину направят требование об уплате налога. Если в указанный в требовании срок налогоплательщик не совершит перевод, то в суд будет подано заявление о взыскании неуплаченных денег. Хаминский обратил внимание, что в подавляющем большинстве случаев суд выносит решение в пользу налоговиков. После суда с гражданином начнут общаться приставы, которые могут в рамках закона запретить неплательщику выезд за границу, арестовать банковские счета, а также наложить запрет на отчуждении имущества.
"Кроме перечисленных неприятностей неплательщика обяжут заплатить государству пени в размере 1/300 от суммы задолженности, умноженной на ключевую ставку ЦБ, и исполнительский сбор в размере 7% от суммы взыскания", - добавил юрист.
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